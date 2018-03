Chafai Bouzid nouveau directeur

Par DDK | Il ya 10 heures 10 minutes | 437 lecture(s)

M. Chafai Bouzid, ex-directeur des œuvres universitaires dans la wilaya de Tebessa, a été officiellement installé jeudi dernier, comme nouveau directeur des œuvres universitaires de l’université de Bouira, en remplacement à M. Lamri Ali, démis de ses fonctions par l’office national des œuvres universitaires (ONOU). M. Chafai a été officiellement installé dans ses nouvelles fonctions, jeudi dernier lors d’une cérémonie tenue au niveau de la direction de Bouira, en présence des responsables de l’ONOU et de l’université Akli Mohand Oulhaj de Bouira. Le désormais ex-DOU, M. Lamri Ali a été limogé, d’après nos sources, suite à l’échec de sa gestion du secteur à Bouira et aussi en raison de la dégradation des services au sein des résidences universitaires. De même source, la direction générale de l’ONOU lui reproche également le retard dans l’ouverture de la nouvelle résidence universitaire pour fille d’une capacité de 500 lits, malgré sa réception depuis le mois de juillet 2017. Un retard injustifié qui a aussi crée une grande surcharge au sein des trois résidences pour filles que compte la wilaya. D’autres raisons ont été aussi avancées par nos sources, en plus de ce retard comme l’image du dossier de transport universitaire qui a provoqué de nombreuses protestations des étudiants depuis 2016. L’insécurité, la dégradation du service de restauration au sein de ces cités universitaires ainsi que les nombreuses protestations des étudiants depuis le début de l’année universitaire ont été aussi avancées. Le nouveau DOU, qui a officiellement pris ses fonctions jeudi dernier, devrait donc apporter des solutions rapides à tous les problèmes posés par les étudiants. M. Chafai connait bien la wilaya de Bouira du fait d’y avoir déjà occupé des postes d’administration au sein de la DOU. Pour rappel, la direction des œuvres universitaires de Bouira compte actuellement cinq résidences sous sa tutelle directe, des cités en proie à moult difficultés de gestion, dénoncées par plusieurs organisations estudiantines durant ces dernières années universitaires.

O. K.