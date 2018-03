Benghabrit rencontre le Cnapeste demain

Par DDK | Il ya 10 heures 10 minutes | 376 lecture(s)

Le ministère de l’éducation nationale a annoncé la reprise du dialogue avec le conseil national autonome des professeurs de l’enseignement secondaire et technique (Cnapeste). Autrement dit, juste après la suspension de son mouvement de grève, la ministre de l’éducation nationale va reprendre attache avec le Cnapeste élargi. « La ministre de l'Education nationale, Nouria Benghebrit, recevra demain les membres du Conseil national autonome du personnel enseignant du secteur de l'éducation (CNAPESTE) pour relancer le dialogue et la négociation autour des revendications des enseignants », a indiqué jeudi dernier le conseiller du ministère de l'Education, Mohamed Chaib Draâ. S’exprimant sur les ondes de la chaine III de la radio nationale, le représentant de la tutelle fera savoir que « nous avons pris toutes les mesures nécessaires pour l’apaisement du climat et pour permettre aux enseignants de reprendre leurs postes ». Pour illustrer ses propos, l’invité de la radio nationale a affirmé que « la ministre a adressé une note à toutes les directions de l’Education des wilayas et aux chefs d’établissements, leur demandant de faciliter la réintégration de tous les enseignants grévistes, y compris les 420 enseignants de Blida licenciés de leurs postes ». Il explique dans ce sens que « les enseignants licenciés doivent juste déposer une demande de recours, nécessaire, pour être réintégrés immédiatement dans leurs postes de travail ». « La procédure est réglementaire par rapport à la règle de droit », a-t-il encore indiqué. «Ces mesures poursuit-il, concernent globalement 19 000 enseignants grévistes. Les enseignants qui doivent faire un recours sont uniquement ceux de Blida qui sont au nombre de 420, puisque sur 581 enseignants radiés, 138 ont déjà déposé leur demande de recours ». Concernant les points qui seront discutés lors de cette rencontre, l’intervenant de la radio algérienne a fait savoir que « la ministre a répondu à toutes les revendications de ce syndicat », notant que « 90% de ces revendications ont été déjà prises en charge, notamment celles des wilayas de Blida et Bejaia où le mouvement de grève avait commencé ». Chaib Draa a indiqué, par ailleurs, qu'une autre rencontre entre le ministère et l'ensemble des partenaires sociaux aura lieu le 7 mars prochain en vue de « discuter notamment des ratios permettant la promotion de professeur à professeur principal et de professeur principal à professeur formateur ».

L.O.CH