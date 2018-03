Renforcés en moyens, les pompiers visent l’efficacité

Par DDK | Il ya 10 heures 10 minutes | 443 lecture(s)

La Journée mondiale de la Protection civile a été célébrée avant-hier par la direction de la Protection civile de Tizi-Ouzou en présence du wali Mohamed Bouderbali, du président de l’assemblée populaire Youcef Aouchiche, des autorités civiles et militaires ainsi que de nombreux élus locaux et nationaux.

L’opportunité a été saisie par les organisateurs pour, d’une part, montrer les moyens d’intervention dont dispose Tizi Ouzou, l’affichage des bilans des années précédentes, des démonstrations d’intervention des éléments de la protection pour évacuer les sinistrés et les malades ainsi que les moyens de lutte et d’intervention sur un bâtiment en feu. L’occasion a été également mise à profit pour honorer les retraités du secteur et les jeunes secouristes. Lors de son intervention, le premier responsable de la protection civile à Tizi Ouzou, le colonel Mohamedi Brahim, n’a pas tari d’éloges à l’égard de ces derniers : « C’est pour nous un honneur de vous compter parmi nous à l’occasion de la célébration de la journée mondiale de la protection civile. Notre première mission à travers cette célébration est la sensibilisation de la société civile, en premier lieu sur le rôle de la protection civile mais aussi celui du citoyen dans le respect et l’application des orientations de nos orientations. Il s’agit aussi du rôle de chaque entreprise et direction pour consolider notre démarche qui vise la protection de la population, de leurs biens et de l’ensemble du territoire national. Nous devons tous coordonner nos efforts et nos énergies pour atteindre nos objectifs et notamment faire face aux sinistres et catastrophes naturelles comme à leurs complications, précisant que, Cette année le slogan de la protection civile est la ‘’protection civile et les entreprises nationales contre les catastrophes naturelles’’. L’état fourni et mobilise des moyens matériels et humains colossaux contre les catastrophes naturelles. Mais anéantir leurs causes et prendre en charge leurs conséquences ne saurait être sans la sensibilisation et la participation du citoyen, son implication. Pour plus d’efficacité, la protection civile a entamé un programme de formation au profit des secouristes. Leur nombre au niveau national dépasse les 60 000 et au niveau de notre wilaya, plus de 2000 ont été formés et l’opération de formation se poursuit toujours. Cela pour relever les défis et les dangers qui découlent du réchauffement climatique constituant une menace sur les conditions économiques et sociales durant ce 21ème siècle. Chose qui doit inciter toutes les nations à mobiliser leurs moyens et à prendre des mesures pratiques afin de faire face aux catastrophes naturelles ».

L’unité de Makouda, c’est pour bientôt

«Je profite une deuxième fois de cette occasion pour féliciter l’ensemble des agents de la protection civile à l'échelle de notre wilaya, de notre pays et du monde entier. Le thème de cette année est : la protection civile, les institutions de l’Etat face aux catastrophes. Ces dernières années il y a eu beaucoup de catastrophes. Cela demande beaucoup de moyens, du coup le travail intersectoriel est tout indiqué pour une prise en charge de tout le monde. La bonne coordination entre tous les services est primordiale», a insisté à dire le colonel Mohamedi. Répondant à notre question sur les structures en cours de réalisation, il fera remarquer que «le programme d’extension se poursuit », indiquant ainsi que «les quatre unités sont toujours en cours de réalisation et celle de Makouda sera incessamment opérationnelle ». À la question des moyens disponibles au niveau de la wilaya pour faire immédiatement face aux catastrophes, le colonel a répondu « bien sûr, nous sommes là pour ça. Nous avons plus de 1000 agents et plus d’une centaine de véhicules destinés à la protection du pays et des citoyens et leurs biens. C’est notre mission primordiale. Nous avons plus d’une centaine d’interventions par jour, 3000 par mois et 30000 par an. Nous sommes donc là et nous assurons notre mission. Lorsqu’il y a une catastrophe qui demande plus de moyens, le travail intersectoriel est activé. Même la coopération internationale est sollicitée en cas de catastrophe d'envergure, c’est une montée en puissance du dispositif. Au niveau local, nous comptons aussi travailler en collaboration avec les comités de villages et les citoyens pour plus d’efficacité ». A rappeler que la journée mondiale de la protection civile, qui coïncide annuellement avec le 1er mars, a été instituée en 1972 et l’Algérie y a adhéré en 1976.

Hocine T