L’unité de Tizi-Gheniff en fête

Par DDK | Il ya 10 heures 11 minutes | 430 lecture(s)

L’unité de la protection civile de Tizi-Gheniff dont la mise en service ne remonte qu’au mois de septembre 2O15 a tenu à célébrer avec faste son troisième évènement avec la journée mondiale de secours et d’assistance. Ainsi, ces derniers jours, à l’intérieur de la caserne, ce fut le branle-bas de combat dans les rangs de tous les éléments pour être au rendez-vous de cette matinée du 1er mars. Tout est passé en revue : les décorations nécessaires, l’enjolivement de tout le bâtiment ainsi que les différentes manœuvres devant être présentées aux invités. Jeudi, bien avant l’heure indiquée, le commandant de l’unité, en l’occurrence le lieutenant Yacine Aloune, tint à réviser scrupuleusement le programme tracé avec les éléments chargés de son exécution avant de recevoir, peu après, les nombreux invités. C’était donc, en présence notamment des autorités civiles et militaires de la daïra, à leur tête M. Aissa El Bey Zoubir, le chef de daïra, entouré des deux nouveaux présidents des APC de Tizi-Gheniff et M’Kira, à savoir MM. Djamel Mahmoud et Rabah Medjahed, des représentants de l’ONM, des associations des enfants de chouhadas, des représentants de la société civile ainsi que des élèves des collèges et écoles primaires que le coup d’envoi fut donné. Après la levée des couleurs et la minute de silence observée à la mémoire des martyrs de la révolution, le lieutenant Yacine Aloune souhaita la bienvenue aux présents. Il souligna la signification de cette célébration tout en lisant le message adressé par le colonel Brahim Mohamedi, directeur de la protection civile de la wilaya de Tizi-Ouzou. On invita ensuite les autorités locales et les présents à la grande exposition où fut présenté le matériel utilisé dans les différentes interventions des pompiers, entre autres, les écarteurs employés pour les portes bloquées, les cisailles hydrauliques, les vérins, les lance-eau et les lance-mousse en cas d’incendie d’hydrocarbures. Les manœuvres exécutées ensuite par les jeunes sapeurs pompiers ont démontré leur professionnalisme et leur aptitude à faire face aux différents accidents ou catastrophes tout comme leur entrainement au sauvetage dans différents cas tels qu’un blessé en bâtiment, un accident de la circulation ou encore l’extinction d’un feu causé par une bouteille de gaz ou une fuite d’hydrocarbures nécessitant l’utilisation d’une mousse adéquate. Dans une grande salle, les invités ont ensuite assisté à la projection d’un documentaire sur les catastrophes naturelles avant d’écouter une courte intervention du commandant de l’unité portant sur le même thème. Avant la clôture, des diplômes seront remis aux jeunes secouristes ayant suivi la formation depuis le mois de septembre passé, s'ensuivit une collation. «Chaque fois que je passe devant le grand portail de la caserne des pompiers pour aller en classe, mon rêve était d’y pénétrer. Je ne pouvais le faire. Aujourd’hui, par chance, notre classe a été invitée et je suis très content. D’autant plus que je n’apprendrai sans nul doute jamais en classe ce que je viens d’apprendre aujourd’hui. Je remercie tous les pompiers », nous déclara un jeune collégien.

Essaid Mouas