Sous le signe de la gestion des urgences

Par DDK | Il ya 10 heures 9 minutes | 327 lecture(s)

La direction de la Protection civile de la wilaya de Béjaïa a célébré, avant-hier jeudi, la Journée mondiale de la protection civile. C’était à la maison de la Culture en présence du wali, M. Mohamed Hettab, et d’autres autorités civiles et militaires de la wilaya. Le slogan retenu par l’OIPC (Organisation internationale de la protection civile), dont l’Algérie est membre actif depuis le 20 février 1976, est «Protection civile et institutions nationales pour une gestion efficace des catastrophes». Célébrée depuis 1990 par un nombre croissant de pays, cette Journée mondiale vise, lit-on dans un communiqué de presse publié à cet effet par cette organisation, «à sensibiliser le public à la protection civile et à la gestion des urgences afin de mieux préparer la population à se protéger en cas d’urgence et à réduire les risques de catastrophes». Plus loin, le communiqué ajoute : «Aujourd’hui, compte tenu des conditions difficiles de la vie moderne, tous les pays s’entendent pour dire que la protection contre les catastrophes et la sécurité nationale sont indissociablement liées et que la protection contre les catastrophes naturelles et celles dues à l’homme doit rester une priorité absolue dans la politique nationale afin d’assurer le bien-être et la sécurité de leurs peuples et territoires». À Béjaïa, la célébration de cette journée a consisté d’abord en l’organisation de compétitions sportives à partir du 23 février 2018. Le 1er mars (jeudi dernier), des portes-ouvertes à travers toutes les unités secondaires de la wilaya ont été tenues. Quant à l’unité centrale du siège de la wilaya, elle a choisi la maison de la culture pour exposer le matériel dont se servent ses éléments lors de leurs interventions de sauvetage de vies humaines et de biens. Sur l’esplanade de la maison de la culture, le public a eu à admirer les descentes en rappel d’une hauteur de 15 mètres, exécutées par des pompiers, les extinctions de feux de gaz butane et d’hydrocarbures et la simulation de premiers soins donnés à une victime d’accident de circulation. L’intérieur de la maison de la culture a été réservé aux tableaux des statistiques et aux stands de matériels médicaux d’intervention. La cérémonie s’est terminée par la distribution de cadeaux aux lauréats des compétitions sportives, aux retraités de la Protection civile et à la mère d’un pompier décédé en service commandé.

B Mouhoub.