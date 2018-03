Le marketing moderne et la compétitivité en débat

Par DDK | Il ya 10 heures 11 minutes | 404 lecture(s)

Les travaux de la première conférence nationale sur le marketing moderne et son impact sur la compétitivité des entreprises algériennes ont été lancés, hier, au niveau de la grande salle de conférences de l’université Akli Mohand Oulhadj de Bouira.

Celle-ci est Initiée par la faculté des sciences économiques de l’université de Bouira. Des enseignants et des chercheurs sur la question économique algérienne, venus de plusieurs universités du pays, notamment d’Alger, de Boumerdes, de M’sila et d’Oran, ont animé des conférences liées à la thématique du marketing moderne et de la compétitivité. L’ancien Ministre de l’industrie, actuel président du club économique algérien, Dr Semmari Abdel Kader, était le premier à s’exprimer à travers une conférence générale sur ce thème. L’intervenant a assuré, en premier lieu, que les entreprises algériennes commencent peu à peu à s’inscrire dans la logique du marketing, notamment après les nouvelles mesures du gouvernement pour la relance économique. Dr Semmari ajoutera cependant que l’adhésion des entreprises algériennes aux modèles modernes du marketing demeure très timide et peu efficace en matière de rentabilité et de compétitivité. Il expliquera ce fait par l’absence d’engouement et d’esprit de compétition au sein du marché algérien qui ne dispose également pas de textes réglementaires pour régir les normes du marketing : « Le marché algérien ne fonctionne pas selon les règles sociales et commerciales du marketing. En dépit d’une faible adhésion des entreprises algériennes, l’impact du marketing moderne sur la compétitivité et la redevance de ces entreprises est très minime. Le marché algérien, même s’il est destiné à l’exportation, doit s’adapter à ces nouveaux modes de marketing au même titre que la législation algérienne » a-t-il en somme déclaré. L’ancien membre du gouvernement plaidera, par ailleurs, pour l’adoption d’une stratégie à long terme pour faire épanouir ces nouveaux modes de marketing. D’autres thématiques ont été aussi abordées lors de cette conférence, à l’image de la conférence animée par le docteur Mohammed Fellag sur l’usage des réseaux sociaux pour la relance de la compétitivité des entreprises. En plus de la conférence portant sur la responsabilité sociale du marketing moderne animée par le docteur Raki Derradji. Dans l’après-midi d’hier, deux ateliers ont été tenus par l’ensemble des participants à cette conférence. Un rapport de recommandation sera également établi. Ce rapport consiste en un ensemble de propositions adaptées à la réalité du marché national et des entreprises algériennes.

Oussama K.