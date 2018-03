La consultation à distance désormais possible

Par DDK | Il ya 10 heures 11 minutes | 460 lecture(s)

Désormais, les parents d’élèves pourront consulter à distance les résultats de leurs enfants. En effet, le ministère de l'Éducation nationale vient de lancer un espace électronique dédié aux parents d’élèves pour la consultation des résultats scolaires. «Le ministère de tutelle a mis en place, au niveau de sa plate-forme informatique, un espace dédié aux parents d'élèves leur permettant de consulter à distance, à partir du deuxième trimestre de l'année scolaire 2017/2018, les résultats scolaires de leurs enfants», peut-on lire dans un communiqué rendu public par le ministère de l’Éducation. Cet espace offre de nombreux services aux parents d’élèves qui peuvent «consulter en ligne les résultats scolaires trimestriels de leurs enfants ou recevoir la moyenne trimestrielle par SMS pour les parents désireux de s'abonner à ce service ». Pour ce faire, «les parents intéressés doivent avoir le certificat de scolarité portant le numéro d'identification de chaque enfant scolarisé, signé et cacheté par le chef de l'établissement, puis entrer sur le site électronique https://tharwa.education.gov.dz réservé à cet effet et saisir toutes les informations nécessaires concernant chaque enfant», explique ledit ministère dans le même document. La même source ajoute que «les parents ayant plusieurs enfants scolarisés doivent les inscrire sur le même compte». Après la saisie des informations, la fiche de renseignement de chaque enfant scolarisé doit être imprimée, explique la tutelle dans le même communiqué, indiquant que les parents doivent se présenter en personne dans les établissements où sont scolarisés leurs enfants, munis d'une pièce d'identité et de la fiche de renseignements, pour obtenir un récépissé délivré par le chef d'établissement. Après la validation électronique de l'inscription «le tuteur légal est reconnu en tant que tel par le système d'information et peut alors bénéficier de tous les services proposés au niveau du système», poursuit la même source. En plus des services cités plus haut, d’autres seront proposés prochainement au bénéfice des parents d’élèves.

L. O. CH