«La restitution des crânes en bonne voie»

Le ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni, a affirmé hier que la restitution des crânes des résistants algériens, du musée de l'Homme de Paris (France), «est en bonne voie». Le ministre précisera que la commission technique chargée de cette opération est «à pied d’œuvre». «La restitution des crânes des résistants algériens est en bonne voie et la commission technique chargée de la restitution des crânes est à pied d'œuvre», a indiqué M. Zitouni, en marge de la cérémonie commémorant le 61e anniversaire de la disparition du martyr Larbi Ben M'hidi (1923-1957), tenue au douar Kouahi (Ain M'lila), lieu de naissance du martyr-symbole. Il a précisé que ladite commission a entamé son travail après la présentation par l'Algérie d'une demande officielle à la France concernant ce dossier. Pour ce qui est de la récupération des archives de l'Algérie détenues par la France, M. Zitouni a souligné «la volonté entre les deux parties pour étudier le dossier à travers des spécialistes dans le cadre d'une commission mixte». À retenir que l'Algérie a demandé officiellement à la France la restitution des crânes de ses résistants, conservés depuis près de deux siècles au musée de l'Homme de Paris, et la récupération des archives de 1830 à 1962. À cet effet, l'ambassadeur Abdelkader Mesdoua a été chargé par le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, d'effectuer une démarche auprès des autorités françaises au sujet de ces deux dossiers liés à la question mémorielle. Par ailleurs, le ministre s'est recueilli à la mémoire de Larbi Ben M'hidi en présence de la sœur du martyr, Drifa Ben M'hidi, des autorités locales civiles et militaires, des membres de la famille révolutionnaire et de nombreux citoyens. Il a également visité la maison familiale qui a vu naitre, il y a 95 ans, le martyr. Il a appelé à «la fidélité au message des Chouhada et des Moudjahidine pour la préservation de la mémoire historique de l'Algérie». «Il nous appartient de s'inspirer des sacrifices des Chouhada et de la bravoure des Moudjahidine pour l'édification du présent et de l'avenir», dira le ministre.

