Des habitants bloquent la RN9

Les habitants de la cité des 220 logements sociaux de la commune d’Aokas ont bloqué, hier matin, la route nationale n°9 à l’entrée Est du tunnel.

Les résidents de ladite cité revendiquent le branchement de leurs habitations au réseau de gaz de ville, après deux années de leur attribution, fera remarquer l’un des protestataires rencontré sur les lieux de la protestation. Selon notre interlocuteur, il semblerait que c’est l’entreprise chargée de la distribution de l’énergie électrique qui aurait refusé d’installer les compteurs, malgré l’engagement de l’Office de promotion et de gestion immobilière (OPGI) d’honorer la facture relative aux frais y affèrent. Une délégation composée du vice-président de l’APW, la cheffe de daïra, le maire de la localité, un représentant de l’OPGI et un commissaire de police s’est rendue sur les lieux pour inciter les protestataires à consentir à rouvrir la route. Munie des copies des différentes correspondances adressées aux services de la daïra et ceux du wali pour le règlement de ce quiproquo, la cheffe de daïra a rassuré les présents en les informant que des instructions ont été données par le wali pour la prise en charge de leur doléance, et ce, dès l’après-midi de la même journée. Ces derniers ont déclaré vouloir attendre l’arrivée de l’entreprise chargée de ces travaux d’installation de compteurs pour rouvrir la route. Aux alentours de 10h30, les contestataires ont consenti à rouvrir, enfin, la route au grand bonheur des automobilistes bloqués depuis 6 heures du matin. Il est regrettable que cette histoire de branchement au gaz de ville a été créée par une mésentente dans les délais de payement par deux organismes étatiques ne trouve son épilogue qu’après une démonstration de force par des citoyens qui recourent de plus en plus aux actions de rue.

A. Gana