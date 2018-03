Les transporteurs privés en grève illimitée

Par DDK | Il ya 10 heures 26 minutes | 203 lecture(s)

Les transporteurs privés exerçant sur la ligne de transport M’Chedallah - Ath-Mansour, à l’Est de la wilaya de Bouira, ont entamé, depuis hier, une grève illimitée. Par cette action de protestation, les grévistes réclament l’augmentation des tarifs de transport. Pour rappel, ces mêmes transporteurs avaient appliqué, au début du mois de janvier, une augmentation de 10 DA sur le prix du ticket, qui était, alors, passé de 30 DA à 40 DA, et ce, sans l’aval des autorités locales compétentes. Cependant, et suite à la protestation des usagers et l’intervention du maire d’Ath-Mansour, la direction des transports de la wilaya (DTW) est intervenue à la fin du mois de février dernier, pour fixer le prix du ticket entre ces deux communes à 35 DA. Dans sa note datant du 25 février dernier, la direction des transports de la wilaya arrête, en effet, le prix de la navette, entre la commune de M’Chedallah et le village de Raoudha, dernière bourgade de la commune d’Ath Mansour, sur une distance de 18 km, à 35 DA. Une intervention qui n’a pas été du goût des transporteurs qui ont décidé d’entamer une grève ouverte, afin de réclamer la validation de la première augmentation et de fixer le prix du ticket à 40 DA. Les protestataires avancent comme motif «la hausse des prix du carburant et l’état délabré de la route reliant ces deux communes». Dans une déclaration adressée aux autorités locales et à la direction des transports, les grévistes ont conditionné leur reprise par l’application d’une hausse de 10 DA sur le prix du ticket, au lieu des 5 DA validés par la DTW. A noter, enfin, que des centaines d’usagers de cette ligne, notamment les fonctionnaires, les étudiants et les élèves de la commune d’Ath-Mansour, ont été pénalisés hier par cette grève intervenue, faut-il le mentionner, sans préavis.

O. K.