L’APW multiplie les actions de séduction

Par DDK | Il ya 10 heures 25 minutes | 773 lecture(s)

Sur initiative de l’association Étoile culturelle d’Akbou, les membres des différents conseils communaux de jeunes (CCJ) de la wilaya de Béjaïa ont été les hôtes, mardi dernier, de l’assemblée populaire de wilaya (APW).

Ces jeunes ont eu à s'entretenir avec des élus à l'APW, à leur tête son président, Haddadou M’henni, au niveau de l'hémicycle de l’assemblée populaire de wilaya de Béjaïa. Il a été question d’échanges, de débats sur les préoccupations des CCJ ainsi que d’une présentation des projets de la wilaya par le P/APW. Une cinquantaine de personnes, entre jeunes et élus, ont pris part à cette rencontre, dont la majorité s’est prononcée en faveur de la création, entre autres, d'un conseil de wilaya de jeunes à Béjaïa. Pour Ghilas Abdous, du conseil communal des jeunes de la localité d'Akfadou, cette initiative a été très intéressante : «J'ai eu l'honneur d'avoir représenté notre commune d'Akfadou lors de cette visite organisée par l'association Étoile culturelle d'Akbou au niveau du siège APW de Béjaïa. Un lieu qu’on a visité et où des explications sur son fonctionnement nous ont été données. Nous tenons à remercier les élus et le président de cette assemblée qui se sont montrés disponibles. Le but de cette rencontre n’est autre que l'installation d’un conseil de wilaya de jeunes qui englobera en son sein les élus et le P/APW, M. Haddadou», souligne-t-il. En outre, cette rencontre aura permis aux jeunes d’avoir un aperçu des préparatifs du Colloque national sur la démocratie participative, qui sera organisé par l’université Abderrahmane Mira en collaboration avec l’APW. Une manifestation qu’abritera le Campus d’Aboudouaou de l’université Abderrahmane Mira de Béjaïa le 12 mars prochain. Ce séminaire scientifique sera organisé par la faculté de droit et des sciences politiques, en collaboration avec les services de la wilaya, l’APW et l’APC. Le thème du colloque, qui s’intitule «La démocratie participative, un nouveau mode de gouvernance», est considéré comme un sujet d’actualité, étant au cœur des nouvelles orientations du gouvernement algérien. Ce séminaire mettra en avant, entre autres, la nécessité d’impliquer la société civile dans la gestion des affaires publiques, la clarification des nouvelles exigences et les nouveaux outils de la participation, comment concilier transparence et participation, renouer les liens entre élus et société civile (dialogue social), et améliorer la gestion des collectivités territoriales, en introduisant de nouveaux paradigmes, tels que le new public management. A signaler qu’une délégation de l'APW de Béjaïa, conduite par son président Haddadou M’henni, a participé à la célébration de la semaine maghrébine de la santé universitaire, en hommage au docteur Kessas, coordinateur de la santé universitaire de Béjaïa. Un événement qui s'est tenu, jeudi dernier, à l'auditorium d'Aboudouaou.

Rachid Z.