62% des écoliers vaccinés

Par DDK | Il ya 10 heures 28 minutes | 396 lecture(s)

Entamée au mois de décembre dernier, la campagne nationale de vaccination contre la rubéole et la rougeole en milieu scolaire suit son cours normal et se déroule dans de bonnes conditions dans la wilaya de Béjaïa, selon un responsable à la DSP de Béjaïa. «Pas moins de 90 000 élèves scolarisés dans les paliers primaire et moyen sont, pour le moment, vaccinés contre ces deux maladies au niveau des structures de santé réunissant les conditions nécessaires de sécurité de l’acte vaccinal», a indiqué le même responsable. «Ce nombre d’élèves vaccinés représente un taux de 62 %», a précisé la même source, tout en soulignant que cette campagne de vaccination concerne un total de 145 000 élèves scolarisés au niveau des différents établissements scolaires de la wilaya. Inscrite dans le cadre du programme national visant l’éradication de la rubéole et de la rougeole, deux affections dangereuses, conformément aux recommandations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et l’avis du Comité technique des experts, cette opération de vaccination a été marquée, au début, par le refus de parents d’élèves de faire vacciner leurs enfants, en remettant en cause la qualité du vaccin disponible et son utilité. Toutefois, les campagnes de sensibilisation lancées respectivement par le ministre de la Santé, de la population et de la réforme hospitalière et celui de l’Éducation nationale sur l’utilité et l’efficacité du vaccin contre ces deux maladies ont fini par convaincre les parents réticents. Par ailleurs, et pour le bon déroulement de l’opération de prévention contre ces deux affections, l’entame de cette campagne de vaccination a coïncidé avec le début des vacances d’hiver, soit le 21 décembre dernier. À noter qu’aucun cas de

complication post-vaccination n’a été enregistré.

B. S.