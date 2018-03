Les tarifs inchangés par rapport à 2017

Par DDK | Il ya 10 heures 33 minutes | 437 lecture(s)

La vignette automobile 2018 est disponible au niveau des bureaux de poste et des recettes des Impôts à travers le territoire national, depuis le premier du mois en cours, et ce, jusqu'au 31. Aucun changement pour les tarifs par rapport à 2017.

La période d’acquittement obligatoire de la vignette automobile a été fixée, pour cette année, comme chaque année d’ailleurs, au mois de mars, tous les jours ouvrables de 8 à 16 heures. Les recettes des Impôts seront exceptionnellement ouvertes les samedis. Les tarifs quant à eux, pour cette année, restent inchangés, par rapport à l’an dernier. Les propriétaires de véhicules neufs, acquis en 2018, sont aussi concernés par l’achat de la vignette. Il est requis pour son achat la présentation de la carte provisoire de circulation (carte jaune), et ce, dans un délai d’un mois à compter de la mise en circulation du véhicule sur le territoire national. Il est utile de signaler qu’à l'expiration de la période normale d'acquittement, le paiement spontané de la vignette donne lieu à une majoration de 50%. Cette majoration est portée à 100% si l'infraction est constatée par les agents habilités. En revanche, en cas de destruction, de perte ou de vol de la vignette, un duplicata peut être délivré par l'organisme émetteur contre le paiement d'une taxe de 200 DA par l’automobiliste. Le défaut d'apposition de la vignette sur le pare-brise entraine le retrait immédiat de la carte d'immatriculation. Un récépissé d'autorisation provisoire de circuler valable sept jours sera délivré au concerné. Elle ne sera restituée au fautif que sur justification du paiement de la vignette ainsi que de la majoration qui en découle de ce retard. Notons que les véhicules à immatriculation spéciale appartenant à l'Etat et aux collectivités locales, les véhicules dont les propriétaires bénéficient de privilèges diplomatiques ou consulaires, les ambulances, les véhicules équipés de matériel sanitaire, les véhicules équipés de matériel d'incendie, les véhicules équipés destinés aux handicapés, les véhicules équipés d’une carburation au GPL/C ou au Gaz Naturel Carburant (GNC) sont exempts de la vignette.

Majoration de 50% pour les retardataires

Ainsi, les tarifs des vignettes selon le communiqué de la DGI, concernent les trois catégories de véhicules. Ceux de tourisme et les véhicules utilitaires d’une puissance allant jusqu’à 6 chevaux : 2000 DA pour les moins de 3 ans, 1500 DA pour les 3 à 6 ans d’âge, 1000 DA pour les 6 à 10 ans d’âge et 500 DA pour les plus de 10 ans d’âge. Pour les véhicules de 7 à 9 chevaux, le prix de la vignette est de 4000 DA pour les moins de 3 ans, 3000 DA pour les 3 à 6 ans, 2000 DA pour les 6 à 10 ans, et 1500 DA pour les plus de 10 ans. Pour les voitures de 10 CV et plus, les prix sont de 10 000 DA pour les moins de 3 ans d'âge, 6000 DA pour les 3 à 6 ans, 4000 DA pour les 6 à 10 ans et 3000 DA pour les plus de 10 ans. Pour la deuxième catégorie, à savoir les véhicules utilitaires et d’exploitation, les prix de la vignette sont fixés par la DGI à 6000 DA pour les véhicules jusqu'à 2,5 tonnes à l'exception des véhicules utilitaires, 12 000 DA pour les véhicules entre 2,5 tonnes et 5,5 tonnes et 18 000 DA pour les plus de 5,5 tonnes, et ce, pour tous les véhicules de moins de 5 ans d'âge. Concernant les véhicules de plus de 5 ans d'âge, il est indiqué que les prix sont de 3000 DA pour les véhicules jusqu'à 2,5 tonnes à l'exception des véhicules utilitaires, 5000 DA pour les véhicules entre 2,5 tonnes et 5,5 tonnes et 8000 DA pour les plus de 5,5 tonnes. La troisième catégorie concerne les véhicules aménagés pour le transport des personnes. Là encore, le prix varie selon l’âge du véhicule et le nombre de sièges. Pour les véhicules de moins de 5 ans d'âge, il est de 5000 DA pour les moins de 9 sièges, 8000 DA pour les minibus de 9 à 27 sièges, 12 000 DA pour les minibus de 28 à 61 sièges et 18 000 DA pour les autobus de plus de 62 sièges. Pour les véhicules de plus de 5 ans d'âge, 3000 DA pour les véhicules aménagés pour les moins de 9 sièges, 4000 DA pour les minibus de 9 à 27 sièges, 6000 DA pour les minibus de 28 à 61 sièges et enfin 9000 DA pour les autobus de plus de 62 sièges. Par ailleurs, s’agissant des recettes des vignettes, il est bon de savoir qu’elles sont reversées comme suit, 20% au Fonds national routier et autoroutier, 30% à la Caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales et 50% au budget de l'Etat.

Kamela Haddoum