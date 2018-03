Nos routes assassines, pour quand la fin du massacre ?

Par DDK | Il ya 10 heures 32 minutes | 417 lecture(s)

S. Ait Hamouda

L’ivresse des hauteurs et celle des profondeurs ont ceci de commun. L’une est à l’autre ce que la verticalité suppose en terme de positions que l’ont voit d’en haut ou d’en bas. Tel est le cas de notre vignette auto. En principe, cette manne est générée par cette taxe, dont 20% sert à réparer les routes en mauvais état. Autrement dit, elle va au fond d’entretien des routes et autoroutes, malheureusement ce n’est pas le cas chez nous. Il n’y a qu’à voir l’état de nos voies de circulation routière pour s’en faire une idée. Des nids-de-poule qui jonchent la voie sont innombrables et rendent par conséquent la conduite dangereuse aussi bien pour les conducteurs que pour les piétons. Revenons aux désastres que représente pour tout le monde la situation de nos routes et du nombre de morts, d’estropiés, qu’occasionnent ces chemins de mules bon an mal an, il est tout simplement désarçonnant. Les drames liés à l’état des routes est plus que tragique. De plus, nous les empreignons quoiqu’il arrive, faute d’avoir le choix. Ces situations représentent pour leurs usagers en plus du risque qu’ils encourent, un véritable casse-pipes aux yeux du plus téméraire des conducteurs. Qu’à cela ne tienne, il se peut qu’on rafistole d’un côté pour rendre la circulation plus fluide et moins dangereuse, et de l’autre on esquinte les voies pour les rendre plus périlleuses pour tous ceux qui s’aventurent à prendre ces routes. De deux choses une, ou ces taxes sont dilapidées ailleurs que pour les réparations ou elles dorment dans les caisses sans servir ni les vivants ni les victimes collatérales. Il y a un laisser-aller des plus douteux dans la gestion de nos routes et autoroutes. Mais le comble c’est de voir des chauffards qui les prennent, se prendre pour des pilotes de formule un, s’adonner à des slaloms routiers et s’en foutent du danger qu’ils présentent pour eux et pour les autres utilisateurs. Il n’y a qu’une solution à cette hécatombe, une coercition des plus sévères des deux côtés en amont envers ceux qui négligent ce qui est dû pour rendre la circulation fluide et moins dangereuse et ensuite à l’encontre des chauffards…

S. A. H.