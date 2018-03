Plusieurs départements en grève

Par DDK | Il ya 12 heures 8 minutes | 784 lecture(s)

Les étudiants du département de Français ont procédé hier à la fermeture du rectorat de l’université Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou. Une action qui s’ajoute à plusieurs autres mouvements de grève que connait cette institution, depuis plusieurs semaines.

Les étudiants du département de Français ont donc recouru à une action de protestation radicale, à savoir la fermeture du rectorat de l’université suite à la "sourde oreille" des responsables de la faculté face aux multiples problèmes qu’ils rencontrent au quotidien au sein de leur département. Il s’agit de problèmes «d’ordre pédagogique et d’autres administratifs, notamment la délivrance des différents documents pour les étudiants au niveau de ce département». Même situation à la faculté de Génie de construction, au département de génie mécanique, et ce, depuis plusieurs mois. D’ailleurs, une commission d’enquête a été diligentée par le ministère. Elle a passé la journée d’avant-hier au niveau du complexe de Bastos pour enquêter et situer les responsabilités dans cette situation. Elle a eu à s’entretenir notamment avec le chef de département, une délégation d’étudiants, le vice-recteur chargé de la pédagogie et des représentants d’enseignants. Pour le département de Tamazight, la situation n’est pas plus stable. En effet, les étudiants en grève depuis six semaines ont repris partiellement les cours suite à la décision prise à l’AG, début de la semaine en cours, et ce, pour une période d’une semaine, en attendant l’assemblée générale de dimanche prochain. L’on apprendra en outre qu’une commission d’enquête a été envoyée aussi à la direction des œuvres universitaire de M’Douha.

Le recteur s’explique et annonce la démission de la doyenne de la faculté des lettres

Le recteur du l’UMMTO, Pr Tessa s’expliquera de son côté par rapport à ces événements. Pour la fermeture du rectorat par les étudiants du département de Français, il précisera : «Les étudiants ont raison, je les ai rencontrés et j’ai pris des mesures radicales pour régler ce problème. À partir de demain (aujourd’hui, Ndlr), on aura un nouveau doyen pour la faculté des Lettres et des langues, qui succèdera à l’actuelle doyenne. Je viens d’accepter sa démission». Le recteur a considéré que les revendications des étudiants sont légitimes et qu’elles sont réellement élémentaires. Sur le problème que connait le département de Génie mécanique et la commission d’enquête, le recteur dira : «Un inspecteur a été envoyé suite à une demande que j’ai moi-même formulée pour enquêter sur la situation dans ce département qui dure maintenant depuis quelques mois. J’attends les résultats de l’enquête pour prendre les mesures adéquates pour régler ce problème définitivement». L’université Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou est classée actuellement, après le dernier classement des universités Algériennes, à la 7e place à l’échelle nationale et 74e au niveau Africain.

Kamela Haddoum