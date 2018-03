Béjaïa se prépare !

Par DDK | Il ya 12 heures 7 minutes | 638 lecture(s)

La célébration de la Journée internationale de la femme semble être une priorité, cette année, pour les organisations féministes de la wilaya de Béjaïa, qui ont programmé plusieurs activités festives. De son côté, comme à l’accoutumée, le mouvement associatif en général s’apprête, également, à participer à l’événement. L’association Timunent N’tullas du village d’Aguemoune, dans la commune de Taourirt Ighil, a concocté un programme riche et varié pour la journée du samedi 10 mars. Une exposition, une conférence-débat animée par Malika Matoub, un concours du meilleur plat, un défilé de mode, du théâtre, de la poésie et un gala artistique en clôture sont au programme. Toujours au niveau de la vallée de la Soummam, il y aura une kyrielle d’activités, tout au long du week-end prochain, à travers plusieurs communes. À Barbacha, une rencontre populaire autour du thème relatif aux origines de la célébration de la journée du 8 mars et l’histoire des luttes féministes en Algérie sera organisée dans l’après-midi du jeudi à la maison de jeunes de la localité. Cette rencontre sera animée par les universitaires et militantes féministes Wissam Zizi et Amina Chaher. Au chef-lieu de wilaya, outre les activités festives et culturelles, il est prévu, à l’appel du collectif des femmes de Béjaïa, l’organisation d’un rassemblement au niveau de la placette Saïd Mekbel en hommage à Nabila Djahnine et Katia Bengana. Du côté de la région Est de la wilaya, des conférences, des expositions et galas sont au menu des différentes associations locales. Aokas se taille la part du gâteau avec plusieurs activités qui seront organisées au niveau de la maison de jeunes, le complexe sportif de proximité et, exceptionnellement, une rencontre purement féminine entre les adhérentes du club de l’aérobic qui veulent se faire plaisir dans une salle des fête louée pour la circonstance. Les associations de quartiers seront également de la partie avec des activités diverses dans leurs villages respectifs à l’instar de la dynamique association Tadukli Nath Aissa d’Aokas qui a habitué la population à ce genre de célébration festive. D’autres associations, nouvellement agréées pour certaines, ont concocté de riches programmes pour la célébration de cette Journée internationale de la femme. C’est le cas de l’association Izeghmar du village de Taremant de la même commune qui a prévu l’organisation d’un grand gala artistique. De Kherrata à Tazmalt, dans chaque commune pour ne pas dire dans chaque village, il y aura des activités artistiques et culturelles pour fêter cet événement. Simon De Beauvoir avait dit qu’on ne nait pas femme, on le devient pour dire qu’aucun destin biologique, psychique, économique ne définit la figure que revêt la femelle au sein de la société mais que c’est l’ensemble de la civilisation qui élabore ce produit intermédiaire entre le mâle et la femelle.

A Gana.