Le petit Sofiane retrouvé sain et sauf !

Finalement, après quatre longues journées de recherche et d'inquiétude, le petit Sofiane Ganoune, qui avait disparu samedi dernier vers 14h30 au lieu-dit Iherkane près du village Ikherbane, a été retrouvé sain et sauf, hier à 11h37 précisément dans un ravin, endormi, à quelque 200 mètres de l'endroit où il avait disparu.

C'est l'un des groupes de volontaires partis à sa recherche qui l'ont trouvé dans un précipice du nom d’Assif Hellou. L'enfant de 10 ans était sommeillant et recroquevillé sur lui-même. il avait froid, faim et soif. Cueilli dans les bras de ses sauveteurs, le petit Sofiane était sous le choc et semblait encore perdu, témoigne-t-on. Il affirmera aux témoins sur place qu'il « s'est fourvoyé dans les lieux en perdant son chemin de retour ». Après lui avoir donné un peu de pain, du jus et de l'eau, les sauveteurs lui ont changé ses habits qui étaient mouillés. L'enfant fatigué et toujours sous une vive émotion adressera un court message à ses parents et à toute sa famille via facebook pour les rassurer en direct. La nouvelle de sa découverte a vite fait le tour des réseaux sociaux et s'est propagée telle une traînée de poudre dans toute la localité de Tazmalt et environs. Une foule compacte s'est agglutinée devant l'EPSP de Tazmalt pour voir de près cet enfant dont la disparition a tenu en haleine toute une région. Transporté par la protection civile sous l'escorte des gendarmes et des policiers, Sofiane, reçu comme un héros dès que l'ambulance a fait son apparition devant ledit établissement de santé, a été acheminé à l'intérieur de la bâtisse au terme d'une véritable « lutte » contre une marée humaine qui voulait à tout prix le voir de près. Et c'était sous les cris de « assa azekka sofiane yella yella » que Sofiane a été introduit dans une salle pour subir les examens médicaux nécessaires. Les médecins examinateurs n'ont fort heureusement décelé aucune trace de violence, de blessure ou toute autre marque sur son corps, ce qui a énormément soulagé les présents, surtout les membres de la famille qui étaient encore sous le choc de cette dure épreuve à laquelle ils ne s'attendaient guère. Après ces examens médicaux, Sofiane est transféré vers une salle où il lui a été administré du sérum pour retrouver ses forces. Ainsi, la disparition de ce petit garçon qui a tenu en haleine toute la région a connu une fin heureuse, et ce au bout de quatre journées et trois longues nuits blanches passées par les membres de sa famille, les forces de l'ordre et les différents groupes de citoyens volontaires qui se sont lancés à sa recherche. Tous les moyens ont été mobilisés par les autorités locales, les forces de l'ordre et les citoyens anonymes de Tazmalt et des communes limitrophes et même lointaines, nous dit-on, pour retrouver Sofiane. La genèse de cette désormais affaire de disparition qui n'a pas encore livré tous ses secrets a commencé lorsque Sofiane « est parti avec (son) oncle maternel vers la maison de celui-ci, et au retour, (le) tonton le raccompagnant et à 30 mètres du lieu où se trouvait (la) mère du petit en train de cueillir les olives, l'a laissé continuer seul », témoigne Mounir le frère aîné de Sofiane. « C'est là que mon frère a disparu vers 14h30. Mais ce n'est qu'à partir de 17h30 que nous nous sommes aperçus de sa disparition, car nous croyions qu'il était chez notre oncle. Nous avons alors donné l'alerte ! » A la question de savoir comment les membres de la famille avaient vécu cette épreuve difficile et longue, Mounir dira: « C'était l'angoisse et le cauchemar! Nous ne dormions plus! Mes parents, même après avoir retrouvé Sofiane, sont encore sous le choc ! », relate-t-il. Par ailleurs, cette désormais affaire de disparition du petit Sofiane suscite encore beaucoup d'interrogations. Les supputations les plus folles fusent parmi la vox populi. Les uns pensent que c'était un « kidnapping » et que les ravisseurs, ayant paniqué sous la forte pression et les recherches intenses auraient déposé l'enfant là où il a disparu. D'autres pensent que l'enfant s'est « réellement » fourvoyé ! En tout cas, l'enquête diligentée par les services de sécurité déterminera les circonstances réelles de cette affaire qui a fait couler beaucoup de salive. "Le plus curieux, est que nous avons fait le ratissage à Iherkane, sans trouver quoi que ce soit ! Cela reste une énigme ! Hier, en cours des recherches, le chien s'est arrêté net à environ 3 kms du lieu de la découverte de Sofiane. Deux heures après il a été retrouvé sain et sauf ! », déclare Fatah Redjdal, un des volontaires dans les recherches.

Syphax Y.