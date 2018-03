Livraison avant fin avril

Par DDK | Il ya 12 heures 8 minutes | 1496 lecture(s)

Le wali Mohamed Hattab insiste pour la réception et l’ouverture de cet échangeur avant le lancement de la saison estivale. Dès son arrivée à la tête de la wilaya, alors que le wali le précédant avait déjà annoncé la livraison de l’échangeur des 4 chemins pour la fin du mois d’Avril 2017, l’actuel wali, Mohamed Hattab, y a effectué une visite d’inspection (en septembre de l’année dernière), c'est-à-dire près d’un semestre après la supposée livraison devant intervenir en avril de la même année. Constatant la levée des différentes contraintes à l’origine de son retard, le wali intimera aux responsables de l’entreprise en charge de la réalisation de ce projet l’ordre de redoubler d’efforts afin de réduire les délais pour le livrer avant la saison estivale de 2018, soit avant la fin du mois d’avril de l’année en cours. Apparemment, les instructions du wali ont été respectées. En effet, selon la cellule de communication de la wilaya, en se rendant au site, avant-hier, le wali a eu des assurances quant à sa livraison avant la fin du mois prochain. Le wali a insisté auprès du directeur des travaux publics afin de suivre de très près l'avancement du chantier et respecter les délais prévus pour la livraison. Il l'a instruit également d'entamer d’ores et déjà les aménagements des espaces verts et l'installation du plan lumière (avec système LED) prévu pour l’éclairage du site. D’après nos informations, les occupants des commerces, comptant parmi les premières contraintes de réalisation de ce projet, seront délocalisés et auront à déménager vers d’autres locaux au chef-lieu communal. Ces locaux seront démolis et un espace vert sera réalisé en lieux et places de ces boutiques. Au train où avancent, depuis quelques mois, les travaux de réalisation de l’échangeur des 4 chemins, il et quasi-certain qu’il sera réceptionné avant le début de l’été, synonyme de flux important d’automobilistes dans la région de Bejaia qui accueille plusieurs millions de touristes et de visiteurs. Toutefois, ce projet qui avait déjà taraudé l'esprit des responsables de la wilaya de Sétif en 1972 alors que Bejaia était encore l’une de ses Daïras, a été inscrit il y a une décennie et entamé en 2011 pour être, normalement, enfin livré en 2018.

A Gana.