34 morts et plus de 900 blessés en une semaine

Par DDK | Il ya 12 heures 8 minutes | 477 lecture(s)

Pas moins de 34 personnes ont trouvé la mort et plus de 900 autres ont été blessées, au niveau national, dans plusieurs accidents de la circulation routière, survenus en une semaine, selon les services de la Protection civile. Le terrorisme routier continue, ainsi, d’endeuiller nombre de familles, et cela en dépit de plusieurs compagnes de sensibilisation organisées ici et là par les autorités concernées. «Durant la période allant du 25 février au 3 mars 2018, les éléments de la Protection civile ont effectué 1 546 interventions suite à 880 accidents de la circulation ayant causé le décès de 34 personnes et des blessures à 985 autres, traitées et évacuées vers les structures hospitalières», a fait savoir le bilan hebdomadaire rendu public, hier, par la direction générale de la Protection civile. Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya Constantine avec huit personnes décédées et 35 autres blessées, suite à 28 accidents de la route. Les victimes ont été «prises en charge par nos secours puis évacuées vers les structures hospitalières», a encore ajouté le même document. A retenir que les services de la Gendarmerie nationale ont enregistré, durant l’année écoulée, 10 505 accidents de la route ayant entraîné la mort de 2 913 personnes et des blessures à 18 175 autres. Par ailleurs, les unités d’interventions de la protection civile ont enregistré, durant la même période, 20 690 appels de secours relatifs aux différents types d’intervention, pour répondre aux appels de détresses émis par les citoyens, suite à la survenue d’incendies, d’accidents de la route ou domestiques ou pour des évacuations sanitaires et autres. Concernant les secours à personnes, 13 198 interventions ont été effectuées, ayant permis la prise en charge de 1 277 blessés traités par les secours médicalisés sur les lieux d’accidents et l’évacuation de 1 1602 malades vers les structures sanitaires. En outre, les secours de la Protection civile ont effectué 857 interventions pour procéder à l'extinction de 538 incendies urbains, industriels et autres. Aussi, 5 089 interventions ont été effectuées par les mêmes services pour l’exécution de 4 508 opérations d’assistance aux personnes en danger et opérations diverses.

Samira Saïdj