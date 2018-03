«372 386 micro-entreprises créées»

Par DDK | Il ya 11 heures 35 minutes | 400 lecture(s)

«Au 31 décembre 2017, on est arrivés à la création de 372 386 micro-entreprises dans les différents secteurs d’activités». C’est ce qu’a fait savoir, hier à Alger, la directrice générale de l’Agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes (ANSEJ), Samira Djaider, lors de son passage sur les ondes de la chaîne III de la radio nationale. Elle a mis l’accent sur la nécessité d’encourager la création des micro-entreprises, «car ces dernières participent au développement local et à la promotion de l’économie nationale». Parmi les secteurs prioritaires, elle a cité, entre autres, l’agriculture, le tourisme et l’industrie, soulignant l’importance de créer des entreprises dans ces domaines, notamment face à la conjecture économique actuelle, marquée par la baisse des recettes des hydrocarbures. Mme Djaider a jugé nécessaire également de mettre en place des micro-entreprises dans le domaine des énergies renouvelable et des TIC, précisant que ces secteurs «disposent d’un potentiel important qu’on doit encourager». Selon la directrice de l’Ansej, les diplômés de la formation professionnelle «représentent 64% du total des micro-entreprises créées, les diplômés des universités 28%, et les femmes 17%». Et d’ajouter : «Le taux de mortalité des micro-entreprises créées dans le cadre de l’ANSEJ est de 10%, soit un nombre de 21 193 dossiers de micro-entreprises qui ont cessé d’exister, indemnisés par le Fonds de Caution Mutuelle de Garantie Risques/Crédits Jeunes Promoteurs». Mme Djaidar a reconnu que le taux de création de micro-entreprises reste encore «faible», précisant que «l’esprit entrepreneurial chez les jeunes, c’est quelque chose de nouveau». «Ce n’est que ces dernières années qu’on voit les jeunes prendre conscience de la création d’activités. Avant, ils cherchaient beaucoup plus un emploi salarié», a-t-elle fait remarquer. Par ailleurs, la même responsable a fait état des instructions qui ont été données aux agences au niveau national, afin de travailler sur la cartographie des activités en vue de déterminer le besoin et les activités dans chaque commune.

Samira Saïdj