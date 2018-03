Le maire FFS répond mais ne dément pas

Par DDK | Il ya 11 heures 34 minutes | 805 lecture(s)

Accusé dernièrement par un élu FLN de s’être, notamment placé deuxième sur la liste des bénéficiaires des 30 aides à l’habitat rural» octroyées à la municipalité, l’édile de Souk Oufella, Noureddine Bakouri, se défend et explique : «La liste des bénéficiaires au logement FONAL a été établie et validée par la DL en date du 23/10/2017», qualifiant les déclarations de l’élu FLN, Nabil Tareb en l’occurrence, de «fallacieuses et mensongères». Le maire de Souk Oufella rappelle par ailleurs que «ladite liste avait été établie au moment où j’occupais le poste de vice-président de la précédente assemblée». Il ajoute : «Quatre mois après les élections locales, cet élu n’a pas encore digéré sa défaite. Il verse dans la polémique et dénonce la gestion de l’assemblée précédente, oubliant qu’il en était vice-président. La liste des bénéficiaires au logement FONAL n’est qu’un exemple parmi tant d’autre (…)», écrit Noureddine Bakouri, dans une mise au point adressée à notre journal. Dans ce document, le maire de Souk Oufella ne dément donc pas les faits rapportés par l’élu FLN, qualifiant néanmoins les déclarations de celui-ci de «diffamatoires».

D. S.