Les activités commerciales réglementées en débat

Les opérateurs économiques qui désirent se lancer dans des activités commerciales ou professionnelles «réglementées et classées» sont appelés à prendre connaissance de la réglementation spécifique régissant ce genre d’activités avant d’entamer tout projet. Et c’est dans l’optique d’expliciter cette règlementation que la Direction du commerce de Béjaïa a organisé, hier, une journée d’information et de sensibilisation sous le thème «Les activités commerciales réglementées et classées», au niveau de la salle des conférences du siège de l’institution. Cette rencontre, prévue dans le cadre du programme de sensibilisation en termes de concurrence et des pratiques commerciales, initié par le ministère du Commerce, a vu la participation de représentants de différentes directions de wilayas, comme celles des services agricoles, des impôts, de l’environnement, des domaines, des transports et de l’énergie et des mines. Plusieurs communications étaient au menu de cette journée de sensibilisation, à laquelle ont également pris part des représentants de la Chambre d’artisanat, la Chambre du commerce et d’industrie Soummam, du FCE et de la CAP de Béjaïa, ainsi que l’Association locale de protection du consommateur (TALSA). Les présents ont été notamment sensibilisés et informés, à travers une conférence animée par l’enquêteur principal de la concurrence et des enquêtes économiques à la direction de wilaya de Béjaïa, sur la manière d’organisation et les conditions d’exercice des activités réglementées. Pour sa part, l’enquêteur de la répression des fraudes de la même institution a abordé la question relative aux autorisations préalables que les opérateurs économiques doivent obtenir du ministère du Commerce pour exercer des activités classées et réglementées, ainsi que l’importance de recourir aux laboratoires d’essai et d’analyse de la qualité pour garantir aux consommateurs des produits et des marchandises conformes aux normes requises. Une autre communication a porté sur la nécessité d’obtenir des autorisations préalables pour l’acquisition et l’utilisation des produits toxiques ou présentant un risque particulier. L’orateur a expliqué à l’assistance les textes juridiques régissant l’exploitation de ces produits. Dans ce même sillage, la Direction du commerce de Béjaïa s’apprête à lancer, du 12 au 18 mars prochains, dans le cadre d’une opération nationale parrainée par la tutelle, «La semaine de la qualité». Cette manifestation s’articulera, explique-t-on, autour d’axes relatifs à la protection du consommateur et la promotion de la qualité du produit national.

B. S.