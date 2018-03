Les projets du barrage de Sidi Khelifa et de six STEP dégelés

Par DDK | Il ya 11 heures 34 minutes | 1002 lecture(s)

La wilaya de Tizi-Ouzou vient de bénéficier d’une enveloppe de 13,7 milliards de dinars pour la relance de deux grands projets jusque-là gelés. Il s’agit du projet du barrage de Sidi Khelifa (Azeffoun) et de six stations d’épuration (STEP), dont quatre seront réalisées aux alentours du barrage de Taksebt, a indiqué, hier, le directeur de l’hydraulique, Rachid Hameg. En effet, le projet du barrage de Sidi-Khelifa, dans la commune d’Aït-Chaffaï (daïra d’Azeffoun), à une quarantaine de kilomètres au Nord de la wilaya de Tizi-Ouzou, vient d’être confié à l’entreprise algérienne ETRHB Haddad et à l’entreprise turque GUNZAYIN, a précisé Rachid Hameg. Les travaux de la réalisation de cet ouvrage hydraulique, d’une capacité de 24 millions de mètres cubes, sont fixés à 40 mois. Un délai qui pourra être revu à la baisse, selon le même responsable. S’agissant de l’enveloppe financière dégagée pour ce projet tant attendu par la région maritime, elle est de l’ordre de 8,7 milliards de dinars. L’autre projet également concerné par le dégel, c’est donc les six stations d’épuration inscrites à l’indicatif de la wilaya, comme l’avait déjà annoncé le wali, Mohamed Bouderbali. Selon les informations apportées par le directeur de l’hydraulique, le ministre de Ressources en eau a chargé l’Office national de l’assainissement (ONA) pour la relance du projet en question, pour la protection du barrage de Taksebt. Ainsi, deux STEP seront implantées à Irdjen, une à Aïn El Hammam, une à Ouacifs, une à Ouadhias et une autre à Mechtras. C’est une bagatelle de 5 milliards de dinars qui a été allouée pour la concrétisation de ce grand projet, dont le démarrage est prévu, au plus tard, pour le mois du Ramadhan, indique encore le même responsable. A signaler, par ailleurs, que l’hôpital des 60 lits d’Aïn El Hammam est, lui aussi, concerné par le dégel.

Nadia Rahab