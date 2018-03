14 mines artisanales et 2,5 kg d’explosifs découverts

Par DDK | Il ya 11 heures 34 minutes | 481 lecture(s)

Des éléments d’un détachement combiné de l’ANP de la 1ère Région Militaire, agissant sur base de renseignements, ont découvert, mardi dernier, une casemate contenant plusieurs mines de fabrication artisanales. C’est ce que dévoilent les services du MDN dans un communiqué rendu public hier : «Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l'exploitation efficiente de renseignements, un détachement combiné de l'Armée Nationale Populaire a découvert et détruit, le 6 mars 2018, à Bouira/1ère RM, une casemate contenant 14 mines de fabrication artisanale, 2,5 kilogrammes d'explosifs et divers outils de détonation», indique le communiqué sans toutefois préciser le lieu de cette découverte. Par ailleurs, les mêmes sources font état d’une casemate également détruite dans la wilaya de Tipaza : «De même, et lors d'une opération de fouille et de recherche menée à Tipaza/1ère RM, un autre détachement de l'ANP a découvert et détruit un abri pour terroristes contenant des denrées alimentaires et différents objets.»

Bachir A