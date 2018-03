Ce fut plutôt artistique à Azazga

Par DDK | Il ya 28 minutes | 1 lecture(s)

Plusieurs festivités commémorant la Journée mondiale de la femme ont été organisées à plusieurs endroits de la ville d'Azazga. Si les salles de fêtes privées ont été de la partie cette année en organisant des galas artistiques et autres défilés de mode, il n'en demeure pas moins que le point de chute principale de centaines de femmes a été l’annexe locale de la Maison de la culture Mouloud Mammeri. En effet, le hall des expositions a abrité, durant trois jours plusieurs expositions permanentes de bijoux, de robes kabyles et modernes, de gâteaux traditionnels et modernes, de produits cosmétiques et autres créneaux que la femme kabyle a conquis. Le Croissant rouge algérien était également de la partie. Le point d'orgue de cette journée du 8 mars a été le gala artistique animé par les artistes Hend Amazigh et Said Youcef. La salle des conférences n'a pas pu contenir la foule immense venue assister au spectacle. Beaucoup de personnes n'ont pu accéder à la salle. Les artistes qui se sont succédé sur les planches ont mis le feu à la salle et les différentes générations de femmes qui étaient présentes se sont vraiment lâchées et ont vécu un pur moment de joie. Il est vrai que les divertissements ne sont pas légion dans les régions éloignées du chef-lieu de wilaya. Des intermèdes du concert furent par ailleurs l'occasion pour de jeunes créatrices de robes kabyles et modernes de présenter leurs modèles lors de défilés. Les soins de visage et l'esthétique est un créneau en plein expansion et beaucoup de femmes l’ont investi, à l'instar de ce salon qui a présenté les dernières technologies en matière de bien-être et d'esthétique. Saïd Youcef qui a clôturé cette célébration achèvera d’enflammer le public féminin, connaisseur de tout son répertoire artistique.

Mohand I.