Appel à la diversification des relations économiques

Par DDK | Il ya 28 minutes | 1 lecture(s)

Le ministre de l’Industrie et des Mines, Youcef Yousfi, a mis l’accent, avant-hier jeudi à Alger, sur la nécessité de diversifier les relations économiques avec le partenaire européen, à l’occasion de la visite de l’ambassadeur chef de délégation de l’Union européenne (UE), John O’Rourke, en Algérie. Yousfi a évoqué avec John O’Rourke la coopération économique entre les deux parties. «Cet entretien a permis d’examiner l’état de la coopération économique entre l’Algérie et l’Union européenne et les attentes de chacune des deux parties pour son renforcement», souligne un communiqué rendu public par ledit ministère. A cette occasion, M. Yousfi et le diplomate européen ont évalué les programmes de coopération financière et technique en cours de mise en œuvre. De ce fait, le ministre a relevé l’importance de «l’accompagnement de l’Union européenne dans le domaine de la formation, considérée comme un axe majeur pour assurer le développement de l’industrie algérienne». Il a également plaidé pour «la diversification des relations économiques avec le partenaire européen, qui possède une maîtrise technologique et industrielle, afin d’appuyer l’Algérie dans le processus de diversification de son économie». A retenir que le ministre a reçu lundi passé, à Alger, le ministre danois des Affaires étrangères, Anders Sameulsen, avec lequel il a discuté de la coopération entre les deux pays, tout en appelant à l’élargir et à la diversifier davantage. Lors de cette entrevue, M. Yousfi a présenté au ministre danois, accompagné d'une délégation d'hommes d'affaires, les performances et les potentialités de l'industrie algérienne, en citant notamment les domaines du textile, la sidérurgie, la mécanique, ainsi que l'industrie pharmaceutique. M. Yousfi a appelé, dans le même sillage, «à élargir le champ de coopération bilatérale entre les entreprises algériennes et danoises», en affichant la volonté de son secteur d'accompagner et d’aider de nouvelles entreprises danoises à s'installer en Algérie.

Samira Saïdj