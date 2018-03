Deux abris de terroristes détruits

Par DDK | Il ya 29 minutes | 1 lecture(s)

Un détachement de l’ANP a découvert avant-hier jeudi des mines artisanales, des téléphones portables piégés et des bombes de confection artisanale, indique un communiqué du MDN publié hier vendredi. «Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l’exploitation efficiente de renseignements, un détachement de l’Armée nationale populaire a découvert et détruit, le 8 mars 2018 à Bouira/1ère RM, 13 mines de confection artisanale et deux cachettes contenant 3 téléphones portables piégés, 2 bombes de confection artisanale, 500 grammes de matières explosives, des outils de détonation, des vivres, des médicaments et divers objets, ainsi que la récupération d’une quantité de munitions», précise le MDN. Il s’agit là de la quatrième découverte importante dans la wilaya de Bouira depuis le 26 février dernier par les militaires qui sont toujours en ratissage dans la région montagneuse d’Aomar jusqu’au mont Djerrah de Lakhdaria. Ainsi, depuis fin février, les éléments de l’ANP, en ratissage dans la région de Bouira, ont pu détruire jusque-là cinq casemates, des quantités d’explosifs, des mines de fabrication artisanale, des téléphones portables piégés, des substances explosives...

Bachir A.