Un mort à Aït Rahmoune

Revenant de M’Kira pour se rendre à son domicile à Boukhalfa, par le chemin intercommunal reliant le CW107 à la RN25, un conducteur âgé de 49 ans, au volant de son véhicule de marque «Toyota Yaris» n’arrivera pas à destination. En effet, atteignant le grand virage délimitant les territoires des communes de M’Kira et Aït Yahia Moussa, roulant sans nul doute à grande vitesse, le conducteur foncera en vol plané droit dans le précipice. Il sera retiré peu après, sans vie, par les habitants sous le choc. «Ce virage très dangereux a causé d’autres accidents et malgré nos réclamations, rien n’a été entrepris pour le sécuriser», déclarent, en colère, les habitants des villages d’Imlikchène (M’Kira) et d’Aït Rahmoune (Aït Yahia Moussa). Au demeurant, avisés, c’est plus tard que les éléments de la gendarmerie de la brigade de Draâ El-Mizan ainsi que ceux de l’unité de la protection civile de la même localité arriveront sur le lieu de la catastrophe. «Nous sommes juste à mi-chemin entre les chefs-lieux de M’Kira et Aït Yahia Moussa mais en ce qui concerne la gendarmerie et la Protection civile, nous sommes plus près de Tizi-Gheniff que de Draâ El-Mizan», déclarent des habitants d’Aït Rahmoune.

