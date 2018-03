Les personnes âgées à l’honneur à Bouira…

Par DDK | Il ya 3 heures 33 minutes | 169 lecture(s)

Plusieurs femmes cadres et élues ont été à l’honneur, lors des différentes cérémonies de célébration de la journée du 8 mars, auxquelles ont assisté le wali et le P/APW de Bouira.

Au siège de la wilaya, comme à la salle Djafer Sidhoum ou à la villa d’hôte, les femmes ont toutes été complimentées pour leurs dévouements. Plus de 500 femmes cadres exerçant au niveau de l’administration ont été destinataires de cadeaux de la part des autorités locales qui ont tenu à marquer cette journée particulière en mettant en avant le combat des femmes au quotidien. Au niveau de la bibliothèque principale, l’ambiance était tout aussi festive avec des invités particuliers, à savoir, des pensionnaires du Foyer pour Personnes Âgées. Dans la salle de conférence de cette structure, plusieurs femmes reçurent des présents de la part des organisateurs de cet événement concocté par l’APW. Son président, M Boutata s’est dit d’ailleurs très fier de voir la nouvelle génération de femmes prendre le flambeau de leurs ainées : «Nous sommes fiers de récompenser aujourd’hui des jeunes femmes, dignes héritières de la Kahina et de Fathma N’Soumer. C’est un honneur pour nous de découvrir, des athlètes, des artistes chevronnées et autres femmes actives participant à l’essor de notre société et en s’illustrant dans leurs domaines respectifs à l’échelle internationale.», se félicitera M Boutata, président de l’APW de Bouira. Des jeunes promotrices ANGEM étaient également présentes pour recevoir des trophées. En marge de cette cérémonie, des femmes du troisième âge, pensionnaires du Foyer pour Personnes Âgées, ont été conviées à une collation offerte par la Sarl Belhadj Event’s, un privé ayant tenu à rendre hommage à cette frange de la société sous le haut patronage de l’APW de Bouira. Par ailleurs, en cette circonstance, plusieurs femmes ont été honorées pour leur abnégation au quotidien comme Mme Larfi Naima, présidente de l’Union Générale des Handicapés Moteur qui s’est dit flattée par tant d’attention. Les autres conviées à cette cérémonie ont reçu des distinctions honorifiques et ont par ailleurs tenu à remercier les organisateurs. Elles n’ont pas manqué de réitérer leur engagement à se consacrer à leurs actions caritatives. Au cours de l’après midi, ce sont des centaines de femmes de la wilaya de Bouira qui ont pu assister à un défilé de mode de la modéliste Samra, ainsi qu’un spectacle d’Amaria organisé au niveau du centre commercial Uno. Une ambiance festive agrémentée par une exposition sur le thème de la fête et de la gourmandise organisée en partenariat avec la Chambre de l’Artisanat et des Métiers (CAM) de Bouira.

Hafidh Bessaoudi