La sûreté urbaine célèbre l’évènement à Bechloul…

«Toute notre reconnaissance et gratitude à l’égard de nos collègues femmes qui ne lésinent pas sur les efforts à l’effet d’accomplir leur noble mission. » C’est par ces propos que Kamel Kaci, chef de la sûreté urbaine de Bechloul, a entamé, jeudi dernier, son allocution lors de la cérémonie organisée à cet effet au niveau du siège de cet organisme de sécurité. En présence des vice-présidents des communes de Bechloul et de Ouled Rached, du représentant de l’organisation locale des Moudjahidines et des journalistes, la police de Bechloul a été au rendez-vous de cette date phare du combat mené par les femmes depuis la manifestation de 1856 pour rendre hommage aux femmes policières. Durant la collation organisée en leur honneur, le chef de la sûreté de daïra fera lecture de la lettre du général major Abdelghani El Hamel en cette circonstance, en disant «de Fadhma N Soumer à nos collègues d’aujourd’hui en passant par Hassiba Ben Bouali, la femme algérienne a été toujours à l’avant-garde des luttes. Sa présence dans nos rangs en est la parfaite illustration.» Plus loin, le DGSN n’a pas tari d’éloges à l’égard de la femme algérienne et de la policière en particulier« nos collègues femmes assurent aujourd’hui des missions des plus difficiles, ce qui montre leur engagement dans la profession ainsi que les compétences dont elles disposent. Avec l’appui indéniable du président de la République qui leur a réservé une place prépondérante dans les différents secteurs, nous leur ouvrons grandes les portes et leur offrons l’opportunité de faire valoir leurs compétences.» A cette occasion donc, 11 femmes policières ont été récompensées et des cadeaux symboliques leur ont été remis en guise d’encouragement et de reconnaissance. En marge de cette collation, le chef de la sûreté urbaine nous dira «c’est pour nous une tradition d’organiser ce genre de réceptions pour rendre hommage à nos collègues femmes. Comme vous le constatez dans son message, le général major El Hamel accorde une attention particulière à la femme algérienne en général et la policière en particulier. Il leur ouvre les portes pour intégrer notre corps qui compte déjà un nombre important de femmes. Je leur souhaite bonne fête.» De son côté, Assia Boukrif, en sa qualité d’inspecteur principal récompensée à cette occasion nous déclare :«tous mes remerciements à notre premier responsable du secteur qui n’a jamais cessé de nous encourager ainsi que notre chef de sûreté de la daïra qui nous accompagne au quotidien dans l’accomplissement de notre mission. Je souhaite bonne fête à toutes les femmes.»

M. Smail