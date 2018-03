Le CFPA Mansouri Hocine au rendez-vous à Raffour

Par DDK | Il ya 3 heures 33 minutes | 165 lecture(s)

Le CFPA Mansouri Hocine de Raffour a célébré, jeudi, la Journée internationale de la femme. L'activité menée en collaboration avec les CFPA de M'Chedallah et d'Aghbalou a vu l’élaboration d’un riche programme préparé par les organisateurs avec une exposition de plats traditionnels, une conférence sur le thème des droits de la femme donnée par Maitre Sahroui Zakia, ainsi qu’une pièce théâtrale traitant des conditions de la femme en Algérie. L’après-midi, un défilé de mode et un gala artistique animé par plusieurs chanteurs amateurs de la région étaient au menu. Toujours dans le cadre des festivités de la célébration de la Journée internationale de la femme, l'association des handicapés Cœur ouvert de Saharidj a concocté un riche programme d'activités au profit des femmes en collaboration avec l'APC, au niveau de l’amphithéâtre du lycée de la municipalité. Des activités qui ont débuté par une conférence sur les droits de la femme et son émancipation, en plus d’un récital de chants, de poésie et danse folklorique avec une distribution de fleurs aux nombreuses invitées.

O. S.