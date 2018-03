La DJS s’illustre à Tizi-Ouzou

Par DDK | Il ya 3 heures 32 minutes | 265 lecture(s)

La journée Internationale des droits des femmes a été célébrée jeudi par la direction de la jeunesse et des sports de Tizi-Ouzou au niveau du parking et de la salle OMS du stade 1er Novembre. Les festivités ont commencé dimanche dernier et se sont étalé jusqu’à la journée d’hier. Des expositions de produits issus de différentes "activités féminines", tels l’habillement traditionnel, la bijouterie, la vannerie, les gâteaux traditionnels, la décoration florale et des produits cosmétiques, entre autres, ont été proposés. Un gala artistique avec le chanteur Mourad Guerbas a été programmé à la salle Omnisport. La gent féminine, pour qui le gala est exclusivement destiné, a répondu présente. L’ambiance était au rendez-vous. Le directeur de la jeunesse et des sports, M. Abderrahmane Iltache, en marge de cette grande fête déclarera «La DJS a toujours été au rendez-vous du 8 mars, Journée internationale des droits de la femme. Elle occupe les devants de la scène locale pour apporter son soutien aux femmes et à leur combat continuel pour leurs droits les plus fondamentaux dans notre société. L’Etat Algérien a consolidé la place et le rôle de la femme dans la société. Et nous, en tant que DJS, on apporte notre soutien et notre aide à l’épanouissement de la femme en général et la femme Kabyle en particulier». Au centre de loisirs scientifique de Tizi-Ouzou (CLS), une conférence a été animée par Smail Saim, sous le thème «Les clés de l’excellence féminin», en plus d’une pièce théâtrale de l’association Ikhoulaf Djerdja. Les présents ont aussi assisté à une simulation d’un mariage traditionnel pour rappeler tout bonnement les traditions ancestrales, organisé par l’association Alej. La journée a été aussi marquée par l’organisation d’un autre gala artistique animée par la chanteuse Mailis. Pour la journéed’hier, la DJS a organisé un marathon d’aérobic au niveau de la salle OMS du stade du 1er Novembre de Tizi-Ouzou.

K. H.