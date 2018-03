La structuration du parti lancée

Par DDK | Il ya 3 heures 34 minutes | 433 lecture(s)

Le parti non encore agréé de Karim Tabbou, l’Union Démocratique et Sociale (UDS), a entamé, ces derniers jours, la mise en place des structures du parti dans la wilaya de Béjaïa. Désormais, même sous une autre appellation, l’UDS est présent dans les exécutifs communaux et de la wilaya. «Conforté par l’intérêt des citoyens, particulièrement des jeunes, accordé au discours prôné par l’UDS lors de la campagne électorale pour les élections locales du 23 novembre 2017 auxquelles l’UDS avait participé à travers des listes indépendantes, il a été décidé d’entamer la mise en place des structures du parti au niveau de la wilaya», lit-on dans un communiqué ayant sanctionné l’assemblée des militants du parti tenue hier. Ainsi, comme première étape, il a été procédé à l’installation du bureau de wilaya composé de 30 membres. Un bureau présidé par le Dr Farid Ikhlef, ancien militant du FFS. Dans les prochains jours, ajoute-t-on, les cadres du parti auront la lourde mission de mettre en place des structures dans les 52 communes de la wilaya. «Nous ambitionnons de structurer le parti au niveau des 52 communes de la wilaya», explique-t-on. Par cette démarche, souligne-t-on, «nous apportons une réponse cinglante au ministre de l’Intérieur qui se mure derrière un silence incompréhensible sur le dossier d’agrément de notre parti qui n’a fait l’objet d’aucune réserve, bien au contraire, une autorisation de tenir le congrès constitutif avait été accordée, mais, subrepticement, interdiction de tenir ce congrès a été ordonnée», qualifiant cet état de fait de «blocage politique». En conclusion, les militants UDS font remarquer «qu’avec ou sans agrément, l’UDS sera en permanence sur le terrain de la lutte politique pacifique pour l’avènement de la démocratie pluraliste».

D. S.