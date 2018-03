Mobilisation générale de la Protection civile

Par DDK | Il ya 3 heures 33 minutes | 207 lecture(s)

En coordination avec le ministère du Commerce, la Direction générale de la Protection civile organisera une campagne de sensibilisation sur les accidents domestiques et la protection des consommateurs, du 12 au 18 du mois en cours. «La Direction générale de la Protection civile lance, du 12 au 18 mars 2018, une campagne de sensibilisation et de prévention à l'adresse des citoyens sur la prévention des accidents domestiques et la protection des consommateurs», lit-on dans le communiqué rendu public, hier, par la Direction générale de la Protection civile. Pour le bon déroulement de cette campagne, les Directions de la Protection civile des wilayas conjointement avec les Direction du commerce organise des caravanes d'information de proximité à même de toucher le maximum de populations, en s'appuyant sur l'expérience acquise lors des caravanes précédentes, notamment celle du juin dernier sur les intoxications alimentaires. «Ces mesures et l’adhésion de la population à cette campagne pourraient contribuer à endiguer ou réduire au moins le phénomène des accidents domestiques et assurer aussi la protection des consommateurs», a indiqué le même document. La Direction générale de la Protection civile a souligné l'ampleur que ne cesse de prendre les accidents domestiques auxquels la Direction générale de la Protection civile est particulièrement confrontée en tant qu'institution dédiée au secours et au sauvetage. «Chaque année, plusieurs cas de décès sont enregistrés en raison des accidents domestiques par les services de secours de la Protection civile», indique-t-on. Les mêmes services ont fait savoir que 42 décès par intoxication au monoxyde de carbone ont déjà été enregistrés depuis le début de l’année. Ils ont tenu à rappeler que, durant l'année écoulée, les statistiques arrêtées par l'Institution font état de 592 247 interventions, 580 125 blessés et 3 996 décédés, suite aux accidents domestiques.

Samira Saïdj