Nadine Tizguine couronnée Miss-Tikjda 2018

Par DDK | Il ya 3 heures 33 minutes | 614 lecture(s)

La troisième édition du concours de beauté Miss Tikjda 2018 a été organisée, le 8 mars par le centre national des sports et loisirs de Tikjda (CNSLT), à l’occasion de la Journée mondiale de la femme. Un concours qui s’est déroulé en deux étapes, lors duquel pas moins de 17 filles, âgées entre 19 et 24 ans et représentant neufs wilayas du pays, ont été retenues pour la finale. C’est Nadine Tizguine, 22 ans, étudiante et originaire de Tigzirt, dans la wilaya de Tizi-Ouzou, qui a été couronnée à l'issue de cette manifestation qui s'est tenue, vendredi dernier dans une ambiance conviviale et familiale, au niveau de la grande salle de spectacle du CNSLT. La première étape de ce concours a été organisée durant la soirée du jeudi lors de laquelle les cinq membres du jury, chapeautés par la grande actrice algérienne Bahia Rachedi, ont procédé à la sélection des jeunes filles pour l’épreuve ultime, vingt-deux à s’inscrire à ce concours. Des épreuves de culture générale ont été préparées au terme desquelles 17 filles ont été qualifiées à l’étape finale. Ainsi, et durant l’épreuve ultime, 17 jeunes filles, ont, à tour de rôle, défilé en tenues traditionnelles kabyles, en mettant en avant leur beauté, élégance et féminité, pour convaincre le jury, le tout devant une assistance fort nombreuse. Ce dernier a été confronté à un choix difficile, tant toutes les candidates semblaient répondre aux critères fixées pour ce genre de compétition. En procédant au mode d’élimination, les membres du jury ont enfin annoncé le nom de l’heureuse gagnante de l’édition 2018 : Nadine Tizguine de Tizi-Ouzou, suivie d’Issad Yassmine, également de Tizi-Ouzou, en qualité de première dauphine et de Titam Tilleli de Béjaïa en deuxième dauphine. Les trois titres ont été remis par les trois gagnantes de la précédente édition de Miss-Tikjda 2017 aux nouvelles. Félicitées aussi bien par les participantes que par le public, les trois premières étaient toutes aux anges. «Je suis très heureuse de cette consécration. C’est une fierté pour moi, pour ma famille et pour ma région. J’espère que je serai à la hauteur du titre Miss-Tikjda 2018. Je remercie les organisateurs et les membres du jury pour leur confiance, je remercie également les participantes qui étaient toutes belles», a déclaré, très émue, Miss-Tikjda 2018, juste après la proclamation des résultats. Pour rappel, Nadine Tizguine a été déjà élue en 2014 Miss-Tigzirt. Par ailleurs, le directeur général du CNSLT, M. Meziani Smaïl, a assuré que le concours de beauté Miss-Tikjda sera inscrit dans la continuité, puisque «des améliorations sont apportées chaque année». Il a également avancé que le nombre de participantes est en nette amélioration comparativement aux précédentes éditions : «Cette année, nous avons reçu les candidatures de jeunes filles de 9 wilayas, à savoir de Bouira, de Tizi-Ouzou, de Béjaïa, d’Alger, d’Oran, de Khenchla, de Tebessa, de Chlef et de Boumerdès. Nous avons même reçu des demandes de participation d’Europe, de France notamment. Cet engouement démontre la réussite de ce concours», se félicite M. Meziani, précisant, dans le même sillage, que l’objectif premier de cette compétition est de faire connaître au grand public la station climatique de Tikjda : «Le plus beau cadeau pour nous, c’est de faire découvrir à nos concitoyens la beauté de Tikjda», indique-t-il. A noter, enfin, que le comédien Hamid Achouri a été l’invité d’honneur de la soirée, au cours de laquelle il a amusé le public avec des sketchs de comédie. Également convié à ce concours, la chanteuse Nouria s’est illustrée par des interprétations de chansons du patrimoine kabyle et algérois, alors que le jeune chanteur Haddadi Ali a égayé le public avec plusieurs de ses chansons.

Oussama Khitouche