Formations pour les jeunes entrepreneurs

La Caisse nationale d'assurance chômage, agence de Béjaïa, organise une formation dans le domaine de la création d'entreprises sous le thème «Sensibilisation à l'entrepreneuriat», afin de renforcer les compétences managériales des diplômés universitaires et de la formation professionnelle. Ainsi, les diplômés âgés entre 30 et 50 ans, inscrits à l'agence Anem, ont été priés de se rapprocher de la Cnac pour le dépôt de leur dossier de participation. «La première session est déjà clôturée et dès qu'on rassemble un groupe d'une vingtaine de personnes, on lancera une deuxième session», ont annoncé, il y a quelques jours, les responsables de la CNAC de Béjaïa. Ce fut, en effet, chose faite, après l'ouverture de la deuxième session de formation portant sur la «Sensibilisation à l'entrepreneuriat», organisée par l'agence CNAC Béjaïa du 4 au 8 mars 2018, au profit des universitaires et des demandeurs d'emploi âgés entre 30 et 50 ans inscrits au niveau de l'Anem. À rappeler, la signature d'une convention de partenariat pour la prise en charge des chômeurs promoteurs (30-50) pour bénéficier de formations qualifiantes au niveau des centres de formation professionnel et ce lors de la participation de l'Agence CNAC Béjaïa, aux journées portes-ouvertes organisées par la Direction de la formation et de l'enseignement professionnels du 6 au 8 février dernier. Par ailleurs, une campagne de communication et de sensibilisation sur les différents acteurs aux dispositifs de l’emploi pour les élus locaux des mairies d'Akbou, Chellata, Ighrem, Tamokra et Ouzellaguen a été, également, organisée le 20 février dernier par la Direction de l'emploi de la wilaya de Béjaïa conformément aux instructions du ministère du Travail, de l'emploi et de la sécurité sociale. Cette action a vu la présence du chef de daïra d'Ouzellaguen, du directeur de l'emploi, du Chef d'Awem de Béjaïa, du directeur de l'Ansej et du directeur de la CNAC.

Rachid Z.