Trois nouvelles lignes au départ d’Oran

Par DDK | Il ya 59 minutes | 122 lecture(s)

ASL Airlines France a élargi son offre entre l’Algérie et la France en proposant, dès l’été prochain, des vols au départ d’Oran pour Toulon, Bordeaux et Perpignan.

«Le jeudi 8 mars, Jean-François Dominiak, directeur général d’ASL Airlines France, accompagné de Réda Benyounès, président de Soleil Voyages, était à Oran dans le cadre d’un déplacement avec des collaborateurs de la compagnie aérienne, organisé pour présenter le nouveau programme de vols de la compagnie au départ d’Oran et pour rencontrer les agents de voyage de la région ainsi que les autorités aéroportuaires», lit-on dans le communiqué rendu public, hier, par ladite compagnie. Cette dernière, desservira Oran - Toulon du 2 juillet au 10 septembre, Oran - Perpignan du 4 juillet au 5 septembre, et Oran - Bourdeaux du 4 juillet au 5 septembre. Pour l’ensemble de ses vols au départ de l’Algérie, ASL Airlines France s’appuie sur «la force commerciale de son agent général, la société Soleil Voyages». «L’ouverture de lignes au départ d’Oran et le renforcement de notre présence, un an seulement après le lancement de nos premiers vols, témoignent du succès de notre offre en Algérie et confirment la place stratégique de la desserte du pays pour ASL Airlines France. Dans notre nouveau programme de vols réguliers, l’Algérie occupe maintenant la première place en nombre de liaisons aériennes et de vols», a déclaré Jean-François Dominiak, directeur général d’ASL Airlines France. Et d’ajouter : «Nous sommes très heureux d’être accompagnés dans notre déploiement dans le pays par la société Soleil Voyages, notre partenaire commercial en Algérie». Oran est, ainsi, une nouvelle escale en Algérie pour ASL Airlines France, déjà présente dans le pays depuis l’été dernier, avec la desserte de la ligne Alger - Paris à l’année et la desserte saisonnière de la ligne Chlef - Paris, auxquelles viendra s’ajouter, à compter de l’été prochain, la ligne Alger - Toulon, portant à six le nombre de lignes desservies au départ de l’Algérie pour la France. Les tarifs, toutes taxes comprises, sont proposés à partir de 7 500 DZD pour Oran - Toulon, 11 550 DZD pour Oran - Perpignan et 11 550 DZD pour Oran - Bordeaux. Les réservations pour les vols ASL Airlines sont accessibles dès à présent dans les agences de voyage.

Samira Saïdj