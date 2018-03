Par DDK | Il ya 58 minutes | 187 lecture(s)

Nouveau rebondissement dans l’affaire de la disparition de Sofiane Guenoun. Après l'enquête préliminaire, trois personnes, soupçonnées d’avoir un lien avec cette affaire, ont été interpellées par les forces de l'ordre au cours de la semaine écoulée. Selon des recoupements, le premier mis en cause, un jeune homme de 24 ans a été présenté, dimanche dernier au parquet d'Akbou qui l'a auditionné et mis, par la suite, sous mandat de dépôt. Les deux autres, âgés respectivement de 19 et 54 ans, ont été appréhendés et auditionnés, mardi dernier, soit quelques heures seulement après la découverte du petit Sofiane, et mis sous contrôle judiciaire. Selon des sources recoupées, le jeune homme mis sous mandat de dépôt, en plus d'être un suspect dans l'affaire «Sofiane», aurait «déserté l'armée depuis 3 ans». Ainsi à voir la tournure des événements, ca a tout l’air d’une disparition assez organisée, pour ne pas dire plus, même si pour l’heure aucune source officielle ne s’est exprimée de manière directe pour nommer les choses par leur noms. En effet, la situation dans laquelle avait été retrouvé le gamin a soulevé bien des interrogations : propre, des cheveux coiffés, pas une égratignure ni sur son corps ni sur ses habits, ni déshydraté, ce qui a laissé penser que le gamin n’a sans doute pas passé les trois nuits de sa disparition dans ce champs. Par ailleurs, nous apprenons de sources locales qu’aucune des trois personnes interpellées n'est propriétaire du terrain planté d'oliviers où Sofiane Guenoun a été porté disparu durant trois jours. Pour l'heure, l'enquête judiciaire suit son cours pour déterminer les tenants et les aboutissants de cette affaire qui a tenu en haleine tout Béjaïa. Le petit Sofiane, qui a passé une épreuve difficile, se trouve chez lui, entouré de sa famille, indiquent ses proches. «Il se porte bien. Il est pris en charge par un psychologue. Il est à la maison mais ne reprendra pas de sitôt le chemin de l'école, et ce, le temps qu'il se rétablisse de la dure épreuve qu’il vient de passer», informe l'un de ses frères.

Syphax Y.