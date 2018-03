Coopération en perspective avec General Electric

Par DDK | Il ya 59 minutes | 83 lecture(s)

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, le Professeur Mokhtar Hasbellaoui, a reçu hier à Alger dans le cadre de la coopération algéro-américaine, le président-directeur général et président du conseil d’administration de General Electric, John Flannery, indique un communiqué du ministère transmis à la rédaction. Les discussions entre les deux parties ont permis de «faire un large tour d’horizon des perspectives de développement du groupe General Electric en Algérie dans les différents domaines d’expertise de ce leader mondial, notamment l’ingénierie pharmaceutique, l’ingénierie hospitalière et les systèmes globaux intégrés de gestion des données de santé et d’utilisation des TIC en santé», précise le même communiqué. Par ailleurs, M. Hasbellaoui a reçu également une délégation des laboratoires Ipsen conduite par Etienne de Blois. L’entrevue qui s’est déroulé hier au siège du ministère a été l’occasion de «faire un large tour d’horizon des perspectives de développement des laboratoires Ipsen en Algérie tant dans le domaine de la disponibilité des médicaments que dans celui du partenariat industriel» lit-on dans le même communiqué. Dans ce cadre, « les représentants des laboratoires Ipsen ont fait une présentation de leur projet de partenariat industriel pour la production en Algérie de médicaments utilisés en oncologie et ont fait part de leur volonté de s’implanter de manière durable et plus forte en Algérie», ajoute le communiqué du ministère.

M.A.T.