Jumelage entre l’EPH et le CHU Khelil Amrane

S’inscrivant dans le cadre de la commémoration des évènements sanglants du 8 Mai 1945 et sous le patronage du Directeur de la Santé de la Wilaya de Béjaïa, l’EPH de Kherrata, conjointement avec le CHU de Béjaïa, ont lancé une campagne de jumelage inter-établissements hospitaliers, à partir du mardi 8 Mai 2018 jusqu’au 11 du même mois, et qui sera clôturée, aujourd’hui, par la tenue d’une journée scientifique au niveau de la salle de cinéma 8 Mai 45, par des communications d’éminents professeurs de la corporation, qui ont participé à cette caravane médicale. Selon une source proche de la direction de l’établissement hospitalier, des équipes médicales et paramédicales pluridisciplinaires, chirurgiens généralistes, médecins réanimateurs, gynécologues, anesthésistes et autres infirmiers, ont tenu à participer à ce mouvement de solidarité au profit des malades, venant du CHU de Béjaïa, des EPH d’Amizour, Aokas, Sidi-Aïch et des différentes régions du pays, à savoir, ceux de Laghouat, d’El-Oued, Chlef, Bougaa, Tahir, BB Arreridj, Bouloughine, Koléa. Il y a eu également la présence de chirurgiens privés de Sétif et de l’EHS venus participer à ces 1ères journées de jumelage pour la prise en charge de 13O patients inscrits sur la liste d’attente pour subir des opérations. 25 de ces interventions ont été déjà effectuées au cours de la journée du 8 Mai 2O18 et se sont poursuivies jusqu’à hier, vendredi. Il est souligner en outre que ce type de jumelage auquel participent également les équipes chirurgicales du bloc opératoire de l’EPH de Kherrata, est unique en son genre. Il a été organisé par cet établissement hospitalier en mettant en exergue, en cette occasion, tout l’impact positif qu’il a engendré au sein de ces malades qui voient enfin leurs situations prises en charge par une telle initiative inespérée, venue à point nommé soulager leurs souffrances. Il est aussi important de souligner que les équipes chirurgicales sont dirigées par le Pr Berkane, chef de service chirurgical du CHU de Béjaïa qui veille avec professionnalisme et compétence au bon déroulement de cette noble mission dont il est chargé. Quant aux maladies concernées par cette action humaniste, elles concernent les pathologies thyroïdiennes, vasculaires, tumorales, gynécologiques, les hernies et les varices des membres inférieurs. Eu égard aux impacts positifs induits par de telles initiatives accueillies avec satisfaction par la population, il est souhaitable que d’autres jumelages de ce genre se déroulent à l’avenir par l’EPH de Kherrata du fait que toutes les conditions favorables sont réunies pour leur organisation et leur réussite à l’exemple de celles qui viennent de s’achever.

