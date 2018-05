«Le triple concentré de tomate sera interdit à l’importation»

Par DDK | Il ya 21 heures 7 minutes | 610 lecture(s)

«Nous devons cesser d'importer du triple concentré de tomate», c’est ce qu’a souligné, avant-hier, jeudi, à Alger, Abdelkader Bouazghi, le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche. Répondant à la question d'un sénateur, lors d’une séance plénière au conseil de la nation, sur l'état des usines de production de tomates en conserve et les raisons ayant amené le gouvernement à inclure le sac en aluminium utilisé dans la conservation du triple concentré de tomate dans la liste des produits interdits à l'importation, tout en autorisant l'importation de cette même matière première (triple concentré de tomate), le ministre a précisé que son département «avait récemment organisé, en coordination avec le ministère du Commerce, des journées d'étude sur la mise en place de mécanismes à même de permettre de ne plus importer cette matière première». «Le ministère a également tenu, récemment, une réunion avec les transformateurs de tomates pour discuter de l'éventuelle interdiction de l'importation de ce produit dans une à deux années», a-t-il encore ajouté. Le ministre a tenu à souligner que le marché national produit des quantités qui suffisent à répondre à la demande intérieure, voire à exporter l'excédent : «Nous devons vite parvenir à l'interdiction de l'importation du triple concentré de tomate», a-t-il dit. M. Bouezghi a mis l’accent, dans ce sillage, sur l'importance de la filière des tomates industrielles et de son rôle économique stratégique sur le marché national. En effet, il a fait état de la mise en place de mécanismes d'accompagnement de cette filière, dont le soutien à la production et à la transformation des tomates. Il s’agit de la subvention de l'acquisition de matériaux d'irrigation, de semences et de pesticides, à travers les différents fonds de soutien agricole, en sus de l'accès au crédit Rafik et à l'accompagnement technique. «La plantation de la tomate se fait au niveau de 21 wilayas, dont quatre à fort potentiel, à savoir Skikda, Guelma, Annaba et El Tarf. Elle représente 80% des superficies globales de tomates destinées à la transformation», a-t-il indiqué. S’agissant des unités de transformation de la tomate industrielle, M. Bouazghi a cité 25 unités d'une capacité de transformation de 36 000 tonnes/jour. En ce qui concerne l'organisation, ces derniers jours, de la filière de la tomate industrielle à travers la création du Conseil de wilaya, le ministre a annoncé la création prochaine d'un Conseil national de la filière. Des sacs utilisés dans le conditionnement et la conservation du triple concentré de tomate, le même responsable a affirmé qu' «il avait été convenu avec le ministre du Commerce d'importer ces sacs car ils sont indispensables au stockage de cette matière et de les mettre à la disposition des transformateurs pour la conservation du double concentré de tomate».

Samira Saïdj