La nouvelle loi sanitaire abordée

Le Professeur Mokhtar Hasbellaoui, ministre de la Santé, de la population et de la réforme hospitalière a reçu, dans la matinée d’avant-hier, jeudi, au siège de son département ministériel, le directeur régional de l'UNICEF pour la zone Moyen Orient Afrique du Nord, M. Geer Cappelaere. Les discussions qui se sont déroulées en présence de son excellence le représentant de l'UNICEF en Algérie M. Marc Lucet, ont permis de faire un large tour d'horizon de la coopération bilatérale en cours, ainsi que les perspectives de son développement à la lumière de l'expertise de l'Algérie «qui fait partie des pays leaders dans le domaine de la santé maternelle et infantile et dont les stratégies sanitaires méritent d'être dupliquées à l'international», a affirmé le directeur régional de l'UNICEF. M. Geer Cappelaere a ajouté que «le système algérien d'accès universel aux soins est un modèle» et a précisé que les informations relatives au projet de nouvelle loi sanitaire montrent que «cette nouvelle loi sanitaire va renforcer ce modèle y compris en matière de prise en charge des réfugiés et des ressortissants étrangers vivant sur le sol algérien». Pour sa part, le Professeur Mokhtar Hasbellaoui a indiqué que le développement du système national de santé, sa modernisation et le renforcement de sa dimension humaine et humanitaire «sont intimement liés à l'histoire de notre pays et font l'objet d'une grande attention de son Excellence le président de la République». Par ailleurs, les deux parties ont évoqué les préparatifs concernant l'organisation de la sixième enquête à indicateurs multiples (MIC's 3) et ont abordé les éléments relatifs à la promotion de la stratégie d'amélioration de la santé reproductive.

Vers la création d’un hub danois en Algérie

Par ailleurs, le ministre de la Santé, Pr. Mokhtar Hasbellaoui, a reçu également, avant-hier, jeudi, au siège de son département ministériel, son excellence l'ambassadrice du Danemark en Algérie, le Dr. Julie Elisabeth Pruzan-Jørgensen. Les discussions ont permis de faire un large tour d'horizon de la coopération bilatérale et des perspectives de développement du partenariat, notamment dans le domaine de l'industrie pharmaceutique dans la mesure où en plus des investissements déjà réalisés, d'autres projets sont en cours. À cet effet, l'ambassadrice du Danemark a informé que l'attractivité du marché algérien se traduit par l'existence d'une «grande volonté des entreprises danoises à accompagner le développement du secteur de la santé en Algérie». Elle précisera à ce titre qu’ «en plus de deux nouveaux projets en cours, deux autres sont en voie de finalisation et s'inscrivent dans la volonté de créer un hub pour exporter à partir de l'Algérie». Ces projets portent sur la fabrication en Algérie de médicaments ainsi que des dispositifs médicaux. Le Dr. Julie Elisabeth Pruzan-Jørgensen a saisi cette opportunité pour exprimer son admiration pour les acquis sociaux réalisés en Algérie dans tous les domaines. Dans ce cadre, le Pr. Mokhtar Hasbellaoui a souligné que «le renforcement du rôle social de l'État et le développement des acquis sociaux sont la traduction des orientations et des programmes de développement initiés par son Excellence le président de la République».

