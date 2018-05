L’APW et Algérie Télécom sur le terrain

Par DDK | Il ya 21 heures 7 minutes | 704 lecture(s)

À l’initiative du bureau exécutif de l’assemblée populaire de la wilaya de Bouira, une journée d’étude et de sensibilisation sur les dangers que peuvent présenter l’usage de l’internet a été organisée avant-hier. Cette initiative qui a vu la participation des services de la direction opérationnelle d’Algérie Télécom de Bouira, s’est déroulée au niveau de la grande salle de la maison de la culture Ali Zaamoum et a attiré une foule nombreuse, composée essentiellement de jeunes élèves et de leurs parents. Au programme de cette journée de sensibilisation, dont le coup d’envoi a été donné durant la matinée par le wali de Bouira, M. Mustapha Limani, une conférence présentée par le jeune informaticien Jugurtha Bahloul, des animations et des expositions sur les nouvelles technologies d’internet et sur les bienfaits et les méfaits de son usage. Le jeune informaticien Jugurtha Bahloul a axé son intervention sur les outils de la protection de la vie privée sur les réseaux sociaux, plus particulièrement sur Facebook. M. Bahloul affirmera dans ce sillage que l’usage des réseaux sociaux, plus particulièrement par les enfants et les jeunes adolescents, devrait être soumis au contrôle strict et direct des parents. Les enfants doivent en plus protéger leurs vies privées et éviter de publier ou de divulguer des informations «très personnelles» sur les réseaux sociaux, à l’image des photos, des positionnements, des déplacements, des adresses ou des numéros de téléphones. Selon l’intervenant, certaines informations publiques peuvent être détournées et exploitées d’une manière illégale. Il citera, également, les cas de piratages des comptes privés et le détournement des informations, ou même les cas de «chantage» qui sont devenus fréquents ces derniers temps en Algérie. Il avancera, aussi, que plusieurs cas de suicides en raison de détournements de certaines informations ou en raison de cas de chantages sur les réseaux sociaux, ont été recensés ces dernières années en Algérie. Vers la fin de son intervention, M. Bahloul invitera les parents à veiller et à suivre leurs enfants qui utilisent l’outil internet. Selon lui, les parents doivent s’apercevoir de certains signes psychologiques ou pathologiques auprès de leurs enfants, victimes d’addiction de l’outil internet ou d’autres fonctionnalités, telles que les jeux sur mobile, les réseaux sociaux ou les défis lancés par les internautes. Cependant, l’intervenant affirmera que l’internet ne présente pas uniquement des points négatifs, mais au contraire l’outil internet détient plus de bienfaits que de méfaits. Selon lui, les enfants et les jeunes peuvent utiliser d’une manière efficace cet outil dans leur vie quotidienne, mais aussi développer certaines activités ou commerces sur la toile pour réussir leurs projets d’avenir. Il encouragera, ainsi, les présents à s’orienter vers un usage positif et progressif de l’outil internet.

Oussama. K