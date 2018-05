Une ambiance festive et chaleureuse

Par DDK | Il ya 9 heures 3 minutes | 470 lecture(s)

La saison estivale 2018 a été officiellement ouverte, avant-hier, vendredi, au niveau du Centre national des sports et des loisirs (CNSL) de Tikjda.

Les responsables du CNSL ont préparé tout un programme d’animation et d’activités pour fêter aussi le 12e anniversaire de la création du centre, qui a coïncidé cette année avec l’ouverture de la saison estivale. Mais avant la cérémonie officielle qui s’est tenue avant-hier à la station climatique de Tikjda, le CNSL a organisé une nouvelle activité au niveau du barrage de Tilesdit sis en contrebas de Tikjda. En effet et pour cette saison estivale, les responsables du CNSL ont décidé d’investir le terrain et d’offrir plus d’opportunités aux amoureux de la nature au niveau du barrage de Tilesdit. Plusieurs dizaines de touristes étaient invités sur ce site, où des activités aquatiques ont été organisées, à l’image du canoë-kayak et la pêche sportive. Le CNSL organisera d’autres activités de ce genre au niveau du barrage de Tilesdit durant toute la saison estivale. La saison estivale a été lancée symboliquement par une troupe de musique traditionnelle ‘Idheballen’ et une autre de danse traditionnelle kabyle. La piscine de l’hôtel Djurdjura a été officiellement mise en service à cette occasion. D’autres activités ont été, également, organisées à cette même occasion, à l’image de deux matchs galas, de plusieurs expositions, d’une randonnée vers le lac de Tamda Uglemim et d’une soirée artistique, animée par la chanteuse Nouria Ait Ouali. À noter, enfin, que l’ancien champion olympique du judo, Omar Meridja, a été l’invité d’honneur de cette cérémonie. Au cours de cette saison estivale, les visiteurs du CNSL pourront profiter de toute une série de programmes d’animations et de loisirs, qui auront lieu au niveau du site même de Tikjda et du barrage de Tilesdit. Des randonnées quotidiennes sont aussi programmées vers plusieurs sites naturels du majestueux Djurdjura. Pour sa part, M. Meziani Smail, directeur général du CNSL, a assuré que «Tikjda est de plus en plus visitée durant la saison d’été, particulièrement durant les mois de juillet et août». Pour lui, les familles préfèrent prendre un bol d’air pur en montagne plutôt que d’aller vers les plages : «La tendance et la destination Tikjda se confirment particulièrement durant ces trois dernières années. Grâce notamment à l’engagement des pouvoirs publics sur tous les plans et aux programmes d’animations que le CNSL tient sur place, les familles algériennes viennent de plus en plus pour découvrir le site et profiter, à la fois, du calme, de l’air pure et des paysages, et aussi de nos activités d’animations sur place. Parmi ces familles, nous recensons de plus en plus de familles d’immigrés et des étrangers», soulignera notre interlocuteur, précisant que le CNSL compte s’engager d’une manière permanente pour une exploitation touristique au niveau du barrage de Tilesdit : «La nouveauté cette année est le programme d’animation et des activités sportives au niveau du barrage de Tilesdit. D’une manière progressive, nous comptons nous installer sur place avec notamment des activités, comme le canoë-kayak, la pêche sportive et la plongée sous-marine. Des activités qui seront encadrées et réglementées par nos agents, déjà formés», précisera M. Meziani.

Oussama Khitouche