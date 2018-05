La prévention contre les maladies respiratoires soulignée

Par DDK | Il ya 9 heures 4 minutes | 343 lecture(s)

La journée mondiale de lutte contre le tabac coïncidant avec le 31 mai de chaque année, a été l’occasion pour l’association algérienne de solidarité avec les malades respiratoires (A.ASMA.RESP), bureau régional de Tizi-Ouzou, pour informer et sensibiliser contre les maladies respiratoires. Prenant quelques jours d’avance sur cette date promulguée par l’OMS, la dite association n’a pas manqué d’associer les trois APC de la daïra de Larbâa Nath Irathen, à savoir Irdjen, Aït Aggouacha, Larbâa Nath Irathen, mais aussi avec l’APC d’Aït Oumalou, relevant de la daïra de Tizi Rached, la Protection civile et le CRA pour deux jours d’actions, à savoir hier et aujourd’hui. Plusieurs pneumologues, spécialistes et chercheurs en la matière, à savoir le docteur Kebas (psychologue), le docteur Aït Yahia généraliste (ODJ), pour ne citer que ceux-là, ont animé des conférences-débats sur le thème du jour. Une foule compacte était venue assister à ces journées vue leur impact, mais aussi afin de saisir l’opportunité pour d’éventuelles questions aux conférenciers. Sachant que chaque année, le tabagisme prend de l’ampleur touchant des jeunes et des moins jeunes, faisant de plus en plus de victimes, sans parler des problèmes respiratoires, liées à ce fléau. Lors de ces allocutions, l’accent a été mis sur les méfaits du tabac et les facteurs de risques liés à ce dernier (tabac). On notera aussi, l’élocution des conférenciers sur l’importance de la prévention, du dépistage et du diagnostic, ainsi que le traitement et le soutien aux malades atteints des pathologies respiratoires diverses liées au tabagisme. De son côté, le président de la dite association, fraichement renouvelée, à savoir M. Kadem Nafâa, que nous avons approché, nous dira : «Notre objectif par cette action est d’informer, de sensibiliser sur les méfaits du tabac. Mais aussi, d’accompagner les malades, ainsi que leurs parents dans leurs démarches, en mettant à leur disposition les moyens dont dispose notre association en appareils, tels que les concentrateurs d’oxygènes. L’encadrement se fera par deux pneumologues de notre association», déclara-t-il, et de terminer «espérons bien que ces journées soient bénéfiques, surtout que une les citoyens sont venus en masse y assister. La population de son côté salue la louable initiative, sachant les dangers de ce phénomène qui ne cesse de prendre de l’ampleur, et souhaite que d’autres journées suivront pour viser les établissements scolaires où la sensibilisation est d’une grande utilité.

Youcef Ziad