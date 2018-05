40 467 candidats attendus dans les trois paliers

Par DDK | Il ya 9 heures 4 minutes | 393 lecture(s)

Pas moins de 40 467 candidats sont attendus, à partir de la fin du mois en cours, pour passer les examens de fin d’année scolaire dans les trois paliers de l’éducation, dans la wilaya de Bouira.

En effet et selon un rapport de la Direction de l’éducation exposé récemment lors d’un conseil de wilaya, tous les moyens matériels et humains ont été mobilisés pour garantir le bon déroulement des examens de la cinquième année primaire, du BEM et du BAC au niveau de la wilaya. Toujours selon l’exposé de la Direction de l’éducation, au niveau de la wilaya de Bouira, plus de 14 640 élèves passeront cette année l’examen de la cinquième année primaire, 14 863 autres passeront l’examen du BEM et enfin près de 11 000 passeront l’examen du baccalauréat. Concernant l’examen de 5e année primaire, la DE a assuré que le nombre de centres d’examens prévus pour cette année est de l’ordre de 316 centres, alors que le nombre d’encadreurs mobilisés, dont des enseignants, des surveillants, des psychologues et des agents polyvalents, dépasse les 3 760. Ces centres d’examens sont répartis sur l’ensemble des 45 communes de la wilaya. Le nombre d’élèves candidats à cet examen est de l’ordre de 14 642 candidats, dont 53% de garçon et 46% de filles. L’examen aura lieu le mercredi 23 mai 2018 et les candidats passeront durant la même journée, trois épreuves, à savoir la langue arabe, les mathématiques et enfin la langue française, avec un timing d’une heure et demie pour chaque matière. La DE a, par ailleurs, prévu cinq centres de regroupement des copies d’examens et un centre de correction pour cet examen. Concernant le brevet de l’enseignement moyen (BEM), la Direction de l’éducation a assuré que le nombre exact des candidats retenus est de l’ordre de 16 969 candidats, inscrits dans les écoles publiques, ou privés ou en tant que candidats libres. L’examen du BEM aura lieu du lundi 28 au jeudi 30 mai. Les candidats s’examineront dans dix matières, alors que les épreuves des disciplines de sport, musique et arts ont déjà eu lieu, respectivement dans les journées du 22 mars, 22 avril et le 6 mai. Pour la tenue de cet examen, pas moins de 47 centres et 2 448 encadreurs seront réquisitionnés par les services de la Direction de l’éducation, en plus des cinq centres de regroupement des copies d’examens et le centre de correction. Parmi les candidats au BEM, 53% sont des filles et 47% sont des garçons. Le nombre des candidats libres est relativement faible cette année, puisqu’il ne dépassera pas le seuil de 0.78%, et celui des candidats inscrits dans des écoles privées ne dépassera pas 0.30%. Par ailleurs et pour les candidats concernés par l’examen de tamazight, ils sont plus de 29% cette année à passer cette discipline, soit avec une hausse de 7% comparativement à l’année dernière. Enfin et concernant l’examen du baccalauréat, la Direction de l’éducation avance un nombre de 14 863 candidats inscrits dans des écoles publiques (61%), dans des établissements scolaires privés (0.13%) et en tant que candidats libres (38.86%). 51 centres d’examens, 5 centres de regroupement de copies d’examens et de correction, en plus de 42 333 encadreurs sont réquisitionnés du 20 au 25 juin pour cet examen. Les candidats des six filières de l’enseignement secondaires passeront des examens dans l’ensemble des matières enseignées au cours de l’année, exception faite pour tamazight, puisque seulement 28% des candidats seront concernés par l’examen de cette langue dans la wilaya de Bouira. À noter, enfin, que l’examen du BAC sport s’est déjà déroulé le 18 mars dernier.

Oussama. K