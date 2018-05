Six morts et 28 blessés en deux jours

Par DDK | Il ya 9 heures 4 minutes | 496 lecture(s)

«Durant la période allant du 10 au 12 mai 2018, plusieurs accidents de la circulation ont été enregistrés, dont neuf accidents ayant causé la mort à six personnes sur les lieux d’accidents et 28 autres blessées, traitées sur place puis évacuées vers les structures hospitalières par les secours de la protection civile», lit-on dans le communiqué rendu public, hier, par la direction générale de la protection civile. Le bilan le plus lourd a été enregistré à Blida où deux personnes sont décédées et cinq autres blessées suite à deux accidents de la circulation, selon le même document. Par ailleurs, durant la même période, les unités de la protection civile ont enregistré 4 797 interventions dans les différents types d’interventions pour répondre aux appels de secours suite à des accidents de la circulation, accidents domestiques, évacuations sanitaire, extinction d’incendies et dispositifs de sécurité, entre autres. Les mêmes services ont fait état de deux décès par noyade. Il s’agit d’une personne de sexe masculin âgée de 35 ans qui s’est noyée dans une mare d’eau au lieu dit Ouled Selmoune, commune de Khebouzia, à Bouira. Et d’un adolescent âgé de 17 ans, décédé noyé en mer, à la plage Coralese, zone rocheuse, à Bousfer (Oran). Les secours de la protection civile sont intervenus également pour prodiguer des soins de première urgence à quatre personnes incommodées par le monoxyde de carbone (CO) émanant des appareils de chauffage et chauffe-bain, respectivement dans les wilayas d’El Bayadh (trois personnes) et Constantine (une personne). Deux personnes, un homme âgé de 84 ans et une femme âgée de 77 ans, ont perdu la vie. Les victimes ont été intoxiquées par le monoxyde de carbone émanant d’un chauffage dans leur résidence à la cité Chaibia de la commune d’Ouled Chbel (Alger). La protection civile est intervenue pour l’extinction de cinq incendies (urbains, industriels et divers), au niveau des wilayas de Blida, Tlemcen, Mostaganem, Béjaïa, Bordj Bou Arreridj et Médéa. L’on a fait état d’«une personne légèrement blessée dans la wilaya de Bordj Bou Arreridj, prise en charge sur les lieux puis transférée vers l’hôpital local», a indiqué la même source.

Samira Saïdj