Crime dramatique à Ouled Bouchia

Il ya 9 heures 3 minutes

Encore une fois, la localité d’Ouled Bouchia, sise à quelques encablures de la ville de Bouira, a été le théâtre d’un terrible drame qui a coûté la vie à un jeune de 33 ans. Selon les informations en notre possession, le meurtre s’est produit vendredi dernier vers 15 heures, à la suite d’une bagarre entre deux jeunes voisins qui a mal tourné. Toujours selon nos informations, le jeune Nassim, âgé de 33 ans, a été violemment poignardé au niveau de la jugulaire, avant d’être littéralement lardé de plusieurs coups de couteau. Le malheureux jeune homme a rendu l’âme sur le coup. Nos sources ajoutent que l’auteur de ce terrible meurtre n’est autre que son jeune voisin, âgé de 22 ans, et répondant aux initiales D. A. Ce dernier a commis cet acte après un différend, le matin-même, au niveau du marché hebdomadaire. Une dispute que des citoyens présents ont tenté de régler, mais l’agresseur avait l’intention d’en découdre avec la victime, qu’il a été retrouver dans son quartier l’après-midi. Les services de sécurité, qui se sont déplacés sur les lieux du crime, n’ont pas pu arrêter l’auteur qui demeure toujours en fuite. Le corps de la victime a été transféré par la Protection civile vers la morgue de l’hôpital de Bouira, alors qu’une enquête a été ouverte pour déterminer les causes exactes de ce drame et arrêter son auteur.

O. K.