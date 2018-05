Le wali convoque les élus

Par DDK | Il ya 9 heures 3 minutes | 928 lecture(s)

Devant la rupture de tout dialogue entre les élus RCD et ceux de l’alliance FFS - TAJ, le wali de Tizi-Ouzou, M. Mouhamed Boudarbali, les a convoqués pour une réunion, aujourd’hui, au siège de la wilaya. Une prérogative qu’accorde l’article 17 du code communal, afin d’essayer de dénouer la situation de blocage et d’installer l’exécutif communal et les commissions. Il faut rappeler qu'aucun consensus n’a pu être établi jusque-là, malgré plusieurs tentatives du maire, Ramdane Boudarene, qui affirme avoir convoqué les élus, après deux assemblées durant lesquelles il a échoué à installer son exécutif, afin de «discuter des propositions de chaque parti», explique-t-il. Mais ces derniers ne se seraient pas présentés au siège de l’APC et auraient maintenu leur position de ne faire aucune alliance ni concession lors des assemblées populaires et se démarquent de la gestion de l’actuel président élu sur la liste RCD, dira encore notre interlocuteur.

Lyes Mechouek