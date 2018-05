Une caravane médicale à Souk El-Khemis et El-Mokrani

Par DDK | Il ya 3 heures 17 minutes | 182 lecture(s)

Poursuivant son programme de sorties de proximité, la Direction de la santé et de la population (DSP) de la wilaya de Bouira a initié, hier dimanche, une nouvelle caravane médicale au profit des populations des communes de Souk El-Khemis et d’El-Mokrani, des localités isolées et éloignées sises au

Nord-ouest de la wilaya. Cette caravane d’une durée d’une semaine, est composée d’une équipe de médecins généralistes et spécialistes, d’infirmiers, de psychologues et de paramédicaux exerçant à l’hôpital ou à l’EPSP d’Aïn-Bessem. Cette caravane médicale est aussi dotée de l’ensemble du matériel médical nécessaire pour les consultations spécialisées et la prise en charge sur place des patients de l’ensemble des villages de ces deux communes, où le manque

de couverture médicale et d’infrastructure de santé publique se fait sentir avec acquitté. En effet, hier matin, la caravane médicale s’est installée dès 8h du matin au niveau de la polyclinique de Souk El-Khemis. Des consultations spécialisées en pédiatrie, gynécologie, pneumologie, ophtalmologie, cardiologie et rhumatologie, en plus des petits soins et des dépistages du diabète, étaient proposés à des dizaines de citoyens qui ont tous salué cette louable initiative. Selon les organisateurs de la caravane, des campagnes d’information ont été, également, lancées à travers l’ensemble des villages de ces deux communes, en partenariat avec les autorités locales, et ce, dans l’objectif d’attirer le plus grand nombre de citoyens : «L’ensemble des spécialités médicales existantes dans l’hôpital et l’EPSP d’Aïn-Bessem seront garanties pour les citoyens des deux communes à l’occasion de cette caravane. Pour chaque spécialité, nous avons installé un box de consultations. Idem pour le dépistage du diabète. Les cas qui nécessitent une prise en charge approfondie seront automatiquement orientés vers l’hôpital d’Aïn-Bessem. Nos équipes donneront également des conseils et des orientations médicales pour les patients, surtout concernant le jeûne durant le mois de Ramadhan», souligne Dr Ilafi, médecin spécialiste, membre de cette caravane, en précisant que les équipes médicales vont aussi assurer des consultations au niveau du village d’Ouled Guelmime, dans la commune de Souk El-Khemis, dès lundi prochain, et au niveau du chef-lieu communal d’El-Mokrani.

